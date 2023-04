Astăzi, este folosit pe scară largă ca plantă proaspătă culinară sau condiment uscat. Este de culoare verde aprins și are o aromă ușoară, amară, care se potrivește bine cu multe rețete.

Adesea etichetat ca fiind una dintre cele mai puternice plante care luptă împotriva bolilor, pătrunjelul oferă o mare valoare nutritivă și oferă multe beneficii potențiale pentru sănătate.

Iată 8 beneficii impresionante pentru sănătate și utilizări ale pătrunjelului:

1. Conține mulți nutrienți importanți

Pătrunjelul oferă mult mai mulți nutrienți decât bănuiesc oamenii. O jumătate de cană (30 de grame) de pătrunjel proaspăt tocat oferă:

Calorii: 11 calorii,

Carbohidrați: 2 grame,

Proteine: 1 gram,

Grăsime: mai puțin de 1 gram,

Fibre: 1 gram,

Vitamina A: 108% din aportul zilnic de referință (RDI),

Vitamina C: 53% din RDI,

Vitamina K: 547% din RDI,

Folat: 11% din RDI,

Potasiu: 4% din RDI.

Planta este bogată în multe vitamine, în special vitamina K, care este necesară pentru coagularea sângelui și sănătatea oaselor. Pătrunjelul este, de asemenea, o sursă excelentă de vitamine A și C – nutrienți importanți cu proprietăți antioxidante. În plus, are un conținut foarte scăzut de calorii, dar este plin de aromă, ceea ce îl face un ingredient grozav cu conținut scăzut de calorii pentru multe rețete.

2. Bogat în antioxidanți

Pătrunjelul conține mulți antioxidanți puternici care vă pot aduce beneficii sănătății. Antioxidanții sunt compuși care previn deteriorarea celulară de la molecule numite radicali liberi. Corpul tău are nevoie de un echilibru sănătos de antioxidanți și radicali liberi pentru a menține sănătatea optimă.

Principalii antioxidanți din pătrunjel sunt: flavnoide, carotenoide și vitamina C. Planta aromată este deosebit de bogată într-o clasă de antioxidanți cunoscuți sub numele de flavonoide. Cele două flavonoide principale includ miricetina și apigenina.

Studiile arată că dietele bogate în flavonoide vă pot reduce riscul de apariție a unor afecțiuni, inclusiv cancer de colon, diabet de tip 2 și boli de inimă.

În plus, beta-carotenul și luteina sunt doi antioxidanți cunoscuți sub numele de carotenoizi. Multe studii asociază aportul mai mare de carotenoizi cu un risc redus de anumite boli, inclusiv cancerul pulmonar.

Vitamina C are, de asemenea, efecte antioxidante puternice și joacă un rol important în susținerea sănătății imunitare și în protejarea împotriva bolilor cronice.

Interesant este că pătrunjelul uscat poate avea un conținut mai mare de antioxidanți decât crenguțele proaspete. De fapt, un studiu a constatat că planta uscată avea de 17 ori mai mult conținut de antioxidanți decât omologul său proaspăt.

3. Sprijină sănătatea oaselor

Oasele tale au nevoie de anumite vitamine și minerale în cantități diferite pentru a rămâne sănătoase și puternice, scriu cei de la healthline.com.

Pătrunjelul este plin de vitamina K – un nutrient esențial pentru sănătatea oaselor. O jumătate de cană (30 de grame) oferă un impresionant 547% din RDI.

Vitamina K ajută la formarea oaselor mai puternice prin sprijinirea celulelor care formează oasele numite osteoblaste. Această vitamină activează, de asemenea, anumite proteine care cresc densitatea minerală osoasă – o măsură a cantității de minerale prezente în oase.

Densitatea osoasă este importantă, deoarece o densitate minerală osoasă mai scăzută este asociată cu un risc crescut de fracturi – în special la adulții în vârstă.

Unele studii sugerează că consumul de alimente bogate în vitamina K poate reduce riscul de fracturi. Un studiu a constatat că un aport mai mare de vitamina K a fost asociat cu un risc cu 22% mai mic de fracturi.

Aporturile dietetice tipice de vitamina K pot fi sub nivelurile necesare pentru a îmbunătăți densitatea minerală osoasă și pentru a reduce riscul de fractură. Prin urmare, consumul de alimente precum pătrunjelul poate aduce beneficii sănătății oaselor.

4. Conține substanțe care luptă împotriva cancerului

Pătrunjelul conține compuși din plante care pot avea efecte anticancerigene. Stresul oxidativ – o afecțiune caracterizată printr-un dezechilibru al nivelurilor de antioxidanți și radicali liberi – este asociat cu dezvoltarea anumitor boli cronice, inclusiv cancerul.

Pătrunjelul este deosebit de bogat în antioxidanți flavonoizi și vitamina C, care reduc stresul oxidativ din corpul dumneavoastră și vă pot reduce riscul de anumite tipuri de cancer. De exemplu, aportul alimentar ridicat de flavonoide poate reduce riscul de cancer de colon cu până la 30%.

