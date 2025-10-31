ACCIDENT GRAV ȘI TRAFIC OPRIT PE AUTOSTRADA A1 DEVA – NĂDLAC. CINCI PERSOANE, RĂNITE DUPĂ CIOCNIREA DINTRE UN AUTOTREN ȘI UN AUTOTURISM 8+1

Un accident rutier s-a produs în această dimineață pe autostrada A1, pe sensul de mers către Nădlac, în apropierea localității Nădlac, județul Arad. Un autotren a intrat în coliziune cu un autoturism de tip 8+1, iar în urma impactului, cinci persoane sunt evaluate medical.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, traficul a fost oprit pe sectorul implicat, la km 567, pentru a permite aterizarea elicopterului SMURD.

„Traficul rutier este oprit pe A1 Deva – Nădlac, la kilometrul 567, pe sensul către Nădlac, în apropierea localităţii Nădlac, judeţul Arad, pentru aterizarea elicopterului SMURD, după ce un autotren a intrat în coliziune cu un autoturism de tip 8+1”, potrivit ​Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Autoritățile estimează reluarea circulației după ora 09:30, în funcție de finalizarea intervențiilor medicale și de siguranța zonei.

