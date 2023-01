La Brovary, conducerea Ministerului Afacerilor Interne – ministrul, prim-viceministrul și secretarul de stat – a murit în urma unui accident de elicopter, miercuri.

În orașul Brovary, regiunea Kiev, un elicopter a căzut în apropierea unei grădinițe și a unei clădiri rezidențiale și există victime.

Oleksiy Kuleba, șeful OVA de la Kiev, a raportat acest lucru, relatează Ukrinform.

„La momentul tragediei, copiii și angajații instituției se aflau la grădiniță. În acest moment, toată lumea a fost evacuată. Sunt victime”, se spune în raport.

Şeful adjunct al Oficiului Preşedintelui, Kyrylo Timosenko, a raportat accidentul mai devreme .

„O aeronavă tocmai s-a prăbușit într-o instalație de infrastructură socială. Aflăm informații despre victime și împrejurări. Serviciul de Stat de Urgență și toate serviciile sunt deja în funcțiune”, a informat el.

La locul accidentului elicopterului lucrează ambulanțe, poliție și pompieri.

A helicopter is reported to have crashed in #Brovary, #Kyiv region. pic.twitter.com/xNbhJA93ok

— NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2023