AMENDAMENTELE LA PROIECTUL DE LEGE PRIVIND RCA, RESPINSE ÎN COMISIILE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisiile de specialitate din Camera Deputaţilor au respins toate amendamentele depuse la proiectul de lege iniţiat de Guvern privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, inclusiv pe cele adoptate iniţial de Senat, ca prim for sesizat.

Modificările propuse limitează drastic drepturile şi beneficiile asiguraţilor, se precizează în expunerea de motive a comisiilor raportoare.

După respingerea amendamentelor depuse, proiectul de lege va intra la votul din plenul Camerei Deputaților strict în forma inițiată și aprobată de Guvern.

Aceasta prevede, între altele, posibilitatea suspendării voluntare a poliției de asigurare RCA, certificatul de daunalitate și asigurarea obligatorie pentru trotinetele electrice.

Președintele Comisiei de buget-finanțe din Camerea Deputaților, liberalul Bogdan Huțucă, a declarat că amendamentele inițiate de reprezentanții mai multor grupuri parlamentare din cele două camere au fost criticate de actorii din piață și s-a decis astfel eliminarea lor.

Bogdan Huțucă: Cu speranța că, cumva, ASF-ul, în calitatea lui de reglementator, va reuși să adune toți acești actori de pe piață și să genereze o dezbatere reală, transformând aceste amendamente într-un proiect de lege.

Vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, a numit și propunerile care s-ar putea regăsi într-un viitor proiect de lege.

Sorin Mititelu: Plata în rate, /…/ pe definirea răscumpărării. Toate acestea sunt elemente utile, necesare beneficiarilor de asigurări RCA. De asemenea, interoperabilitatea între sisteme.

Cele mai contestate amendamente respinse de comisiile parlamentare vizau mecanismul de stabilire a valorii desfăgubirilor, care ar fi favorizat companiile de asigurări, dar și atelierele de service auto, care practică reparațiile în regie proprie.