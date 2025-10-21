ANCA ALEXANDRESCU DESPRE POSIBILA CANDIDATURĂ LA PRIMĂRIA CAPITALEI: PUTEȚI SĂ SPUNEȚI CE VREȚI DESPRE MINE, VOI STA DREAPTĂ ȘI VOI MERGE PÂNĂ LA CAPĂT.

Anca Alexandrescu a comentat ironic decizia coaliției de a fixa data alegerilor pentru Primăria Generală pe 7 decembrie, amintindu-le celor de la guvernare că, în urmă cu un an, Călin Georgescu ar fi câștigat președinția țării, dacă sistemul nu ar fi anulat scrutinul invocând o „lovitură de stat”. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, care și-a anunțat intenția de a candida ca independentă, le-a transmis contestatarilor că nu au cu ce să o atace și că nu se teme de nimeni.

„Au avut o idee extraordinară, vă dați seama. N. Dan nu voia, au pus pe 7 decembrie. Anul trecut, lovitură de stat. Așa au zis ei, va fi frumos. Înțeleg că îmi fac galerie niște doamne, să nu le las cu ochii în soare, să-mi anunț candidatura. Dacă plec de aici, voi fi invitată permanent și voi spune tot ce se întâmplă.

Anca Alexandrescu, mesaj pentru candidații partidelor: Oameni s-au săturat de voi, vor oameni noi!

Abia aștept alegerile, dl. Ciucu de la Sectorul 6 să preia cum a preluat afacerile dinaintea lui, cum și-a pus el șefii pe la Poliția Locală. Și Drulă, vine cu ranga, nu-i așa? Dl. Băluță, cum o să fie o dezbatere cu mine și acești domni? Abia aștept. Dl. Drulă, de ce te milogești de N. Dan să te susțină? Nu aveți anvergură? Nicușor Dan, sper să mă votezi pe mine, nu pe altcineva, sunt cea mai bună variantă. Glumesc. Evident că Nicușor Dan se va amesteca, vor face ce au făcut la prezidențiale. Dacă voi hotărî să candidez, campania lui RTV împotriva mea este foc de paie, să vedeți ăștia. Dar nu vor găsi nimic, că nu am făcut nimic. Iar eu voi face treabă acolo. Ș ce să vezi, că zice dl. Băluță că acolo trebuie să fie oameni care au făcut treabă…Nu, domnule, oameni s-au săturat de voi, vor oameni noi!

Eu știu cu ce se mănâncă. Mergeam noaptea la deszăpeziri. Știți ce se poate face? Nu din bani publici. Dacă ești bun și folosești toți agenții economici, poți face multe fără bani publici. Ăștia nu fac, știu și de unde se fură. Aia care fac spectacole, paranghelii, târguri, floricele. Mai ales la alea de la străzi, în loc de atâta, se pune atâtea. Știu multe de la primărie.

Alexandrescu: Bolojan este încăpățânat, nu ține cont de lege

Noi vom vorbi despre ce pățește Călin Georgescu în continuare. Mă așteptam să-i prelungească controlul judiciar, pentru că e același judiciar. Aceeași mizerie de dosar, rechizitoriu, care va fi trimis înapoi, nu am niciun dubiu. Interesante sunt mesajele lui Călin Georgescu, ceilalți sunt ocupați să-și împartă funcțiile. S-au înțeles pe data alegerilor, apoi s-au certat. Zic acum că ministrul Muncii l-a lucrat pe Bolojan. Nu, nene! Bolojan e încăpățânat, de asta la Oradea ia decizii, pentru că nu ține cont de lege. Nu vrea să stea de vorbă, de aia a plecat PSD.

Judecătorii au o grămadă de lucruri interzise. Ei nu au voie să aibă alte activități. Legile nu sunt retroactive. Cine a ieșit deja la pensie nu le pot fi micșorate pensiile decât prin impozitare, care oricum nu va trece de CCR. Ce se vorbește acum se vorbește de viitor. Nu vă mai luați după acești mincinoși. Discuția este despre viitor. Nu se calculează și nu se taie retroactiv. Îmi pare rău, însă judecătorii trebuie să aibă statut special, pentru că li se interzic foarte multe lucruri. Nu excesele din prezent, dar ceva special trebuie să aibă.

Vom discuta și despre tragedia din Rahova. Au apărut pe surse că magistrala de gaze ar fi fost fisurată. Azi am făcut solicitări la Distrigaz și nu ne-au răspuns. Dacă magistrala era fisurată, Distrigaz va răspunde. În permanență miros puternic, deși au oprit gazul, mirosul venea din pământ, nu avea legătură. Mi-am dat seama azi că la Liceul Bolintineanu a învățat și tatăl meu, sunt mândră de el. Puteți să spuneți ce vreți despre mine, voi sta dreaptă și voi merge până la capăt”, a afirmat Anca Alexandrescu, în debutul ediției de marți seară a emisiunii Culisele Statului Paralel.