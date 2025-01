ANCA ALEXANDRESCU, NOI DEZVĂLUIRI NĂUCITOARE: JOCURILE DISPERATE FĂCUTE DE PONTA – CUM SE CAȚĂRĂ PE ELECTORATUL SUVERANIST PENTRU REVENIREA ÎN POLITICĂ

Anca Alexandrescu demască jocurile făcute de Victor Ponta. În încercarea disperată de a profita de scandalurile candidaturilor și să își pregătească teren pentru o posibilă lansare în cursă, Ponta le transmite românilor că „se pot elibera de propaganda din ultimii ani și să pună România pe primul loc”. Anca Alexandrescu explică la ce recurge Ponta pentru a convinge românii și pe lângă cine se dă bine.

„Am spus de aproape doua luni ca Vicor Ponta intentionaza sa-si lanseze candidatura. Desigur, nu este singur in acest demers. Este aceeasi gasca care l-a propulsat in aceasta dimineata. Eu am postat in aceasta dimineata pe pagina mea in urma unei provocari a lui Victor Ponta. Sigur, nu-mi da numele, dar pornind de la o poza a Giorgia Meloni cu Donald Trump, face o comparatie cu pozele pe care el le-a publicat spunand ca o televiziune va comenta acum ca pozele sunt false. Pai nu, pozele Giorgiei Meloni sunt corecte, sunt oficiale, nu pe un colt de masa sau pe hol, in drum spre toaleta, asa cum ne-a prezentat VP fotografiile. Chiar daca pozele lui erau adevarate, nu au nicio valoare. Ii provoc pe Liviu Dragnea sa povesteasca cum i-a tradat Ponta, pe Crin Antonescu, Mona Pivniceru, Viorica Dancila. As vrea sa povesteasca toti cum a ajuns chiar Adrian Nastase cine i l-a prezentat pe Ponta. Cand l-am intrebat pe Nastase, a spus ca sa depasesc momentul ca a venit momentul sa uitam aceste lucruri. Sunt niste lucruri din trecutul lui Ponta care trebuie sa fie lamurite.

Il provoc si pe Gabriel Oprea sa povesteasca cum Victor Ponta a fost pregatit de o echipa sa preia locul lui Mihai Razvan Ungureanu, cu cat timp inainte, cine l-a pregatit, care a fost scopul? Victor Ponta premier, George Maior presedinte, apoi rolurile s-au inversat. Aceeasi gasca care i-a pregatit cum i-a tradat Victor Ponta la momentul Colectiv tot Oprea trebuie sa povesteasca public acest lucru pentru ca el a fost la domnia sa acasa cu o seara inainte sa-si dea demisia, ce au discutat, cum i-a tradat pe oamenii din partid atunci cand a lasat partidul pe semnatura de la Istanbul, pe patul de spital, unde a ajuns cu avionul lui Erdogan dupa o intalnire de la Soci unde a fost si Putin.

Victor Ponta este ultimul om care poate sa spuna ca este suveranist. Vreau sa aduc aminte romanilor cum a venit cu TO DO list-ul de la Bruxelles si ii tremurau chilotii sa le puna in aplicare, cum a tradat colegii din partid si de la USL, ci pe toti oamenii care au votat USL atunci cand a nominalizat-o pe Kovesi in urma telefoanelor si interventiilor de la Bruxelles, cum ii vorbea lui Basescu, si il provoc pe Traian Basescu sa povesteasca nu numai ce a dezvaluit atunci cand a fost discutia cu MTO si cu bugetul cum se executa Ponta la tot ce ii cerea. Ete o gluma.

Ceea ce ma ingrijoreaza pe mine este ca niste baieti care au fost in jurul lui Victor Ponta in mandatul trecut, care si-au recuperat investitia in domnul Ponta. Ponta mi-a povestit cum s-a saturat de Antonescu si cum vrea sa rupa USL-ul pentru ca are obligatie fata de baietii care l-au crescut si bagat in politica, iar eu i-am spus la momentul respectiv ca va pierde prezidentialele, cat si partidul si Guvernul, lucru care s-a dovedit a fi adevarat, pentru ca nu ai cum facand o tradare in linie sa mai fi in politica romaneasca.

Acelasi lucru practica acum Ponta inclusiv cu Ciolacu. Ciolacu l-a pus intai consilier onorofic la Guvern, apoi l-a bagat pe gat organizatiei Dambovita candidat la Camera Deputatilor, iar acum Ponta incearca sa lucreze pe la spate PSD-ul si sa se insinueze candidat la prezidentiale, in speranta ca va fi interzisa candidatura lui Calin Georgescu.

Este o rusine un asemenea personaj care azi incearca din nou sa revina la varful politicii romanesti.

Ponta nu are niciun fel de intrare la Washington, nu e suveranist si nici nu mai poate sa apara in fata electoratului roman dupa nenumaratele tradari la adresa romanilor si Romaniei.

Ii mai arunc o provocare lui Ponta, sa explie public cum de si-a cumparat el casa la Istanbul imediat dupa ce a plecat de la guvernare si unde a plecat in momentul in care si-a dat demisia a doua zi, la cine a fost sa joace golf in Bulgaria, la casa cui?”, a spus Anca Alexandrescu, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

Anca Alexandrescu, pe Facebook, mesaj pentru Ponta: Tare mi-as dori sa povesteasca si Dragnea si Crin si Mona Pivniceru cum ai tradat tu pe toata lumea!

„Atata tupeu… Pai mai Victoras, tu te compari cu Meloni? Tie ti au tremurat chilotii cand ti-au dat aia de la Bruxelles to do listul si cand te a sunat Basescu sa o numesti pe Kovesi la DNA! Pai tu ai tupeu sa vorbesti despre Crin Antonescu??? Cand tu l ai tradat si pe el si pe Dragnea si pe toti cei care au votat USL? Tare mi as dori sa povesteasca si Dragnea si Crin si Mona Pivniceru cum ai tradat tu pe toata lumea! Si da, poza ta cu Trump e fake! Ai noroc ca sunt in vacanta! Dar ma intorc si ma ocup de tine din nou! Nu scapi!

P.S. Mai tii minte cand mi ai zis ca te ai saturat de Crin si ca vrei sa rupi USL pentru ca niste baieti au investit in tine si vor sa candidezi la presedintie? Si ti mai amintesti ca ti am spus ca e o greseala majora si ca vrei pierde si ca o sa pleci si de la Guvern si de la partid? Acum tot baietii aia te imping sa candidezi iar! Si ti spun la fel! Esti istorie! Nu mai ai nicio sansa la varful politicii romanesti!

P.S. Cand povestesti oamenilor cum ti ai cumparat casa de la Istanbul imediat dupa ce ai plecat de la guvern?”, scrie jurnalista Anca Alexandrescu, într-o postare pe Facebook.