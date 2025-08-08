ANM: COD PORTOCALIU ȘI COD GALBEN DE CANICULĂ, ÎN WEEKEND, ÎN PESTE JUMĂTATE DE ȚARĂ

Potrivit ANM, pentru intervalul 9 august, ora 12:00 – 10 august, ora 10:00, a fost emis un Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, pentru Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei.

În aceste regiuni, sâmbătă, temperaturile maxime se vor situa între 35 şi 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei şi al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18…22 de grade Celsius.

Potrivit hărții publicate de ANM, atenționarea Cod galben de caniculă vizează municipiul București și județele: Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Gorj, Ilfov, Ialomița, Călărași, Brăila, integral; Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău și Constanța, parțial.

Județele vizate de un Cod portocaliu de caniculă

Pentru ziua de duminică a fost emis un Cod portocaliu de caniculă care vizează judeţele Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi de 38…39 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 şi 23 de grade Celsius, caracterizând o noapte tropicală.

Totodată, Codul galben se extinde duminică şi cuprinde Maramureşul, vestul Transilvaniei, nordul şi estul Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei şi partea continentală a Dobrogei. Meteorologii atenţionează asupra unor temperaturi deosebit de ridicate, cuprinse între 33 şi 37 de grade.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile minime se vor situa între 17 şi 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

Meteorologii au precizat că, luni, 11 august, canicula şi disconfortul termic vor persista în sud-vestul şi sudul ţării.