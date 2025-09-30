ANOFM: 92 DE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ, LA NIVEL NAŢIONAL ÎN LUNA OCTOMBRIE

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) va organiza, în luna octombrie, 92 de programe de formare profesională gratuită pentru 1.404 persoane din țară care beneficiază, conform legii, de astfel de servicii.

Cele mai multe locuri disponibile pentru formare profesională, conform ANOFM, se regăsesc în domenii precum: referent resurse umane (153 de persoane), lucrător comercial (132 de persoane), competenţă digitală, inclusiv de siguranţă pe internet şi securitate cibernetică (112 de persoane), ajutor bucătar (104 persoane), agent de securitate (90 de persoane), instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (84 de persoane), cofetar (70 de persoane), contabil (70 de persoane), frizer (48 de persoane), bucătar (42 de persoane).

Cele mai multe cursuri, cu un număr mare de participanți, vor fi organizate în Satu Mare (pentru 224 de persoane), Dâmboviţa (pentru 112 de persoane) şi Suceava (pentru 82 de persoane), relatează Agerpres.