ARȘIȚA REVINE PESTE ROMÂNIA! ANM A EMIS UN COD GALBEN DE CANICULĂ

Un nou val de caniculă cuprinde țara noastră. Meteorologii au instituit un nou cod galben. Sunt prognozate temperaturi de foc!

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 21 august, interval orar 12 – 21

Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat

Zone afectate: în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei precum și în sud-vestul Dobrogei

Joi (21 august) în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

În noaptea de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri mai ales în jumătatea nordică a țării vor fi manifestări de instabilitate atmosferică.

Vineri (22 august) va fi caniculă și disconfort termic ridicat în sudul și sud-estul teritoriului.