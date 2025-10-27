AVERTISMENT DNSC: HACKERII FOLOSESC NUMELE OLX ROMÂNIA PENTRU A VĂ FURA DATELE!

De către

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online, folosind numele unor platforme populare, precum OLX.

Hackerii creează pagini false, trimit mesaje și linkuri care par autentice și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale sau financiare ori să efectueze plăți în afara canalelor oficiale.

Scopul este același: colectarea datelor de card și obținerea de plăți frauduloase de la persoane care cred că fac cumpărături în siguranță.

Recomandările DNSC

Nu completa formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii

Verifică domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau a face o plată online

Fii sceptic față de ofertele „prea bune ca să fie adevărate”

Activează autentificarea cu doi factori (2FA)

Raportează tentativele de fraudă la 1911 sau online

Directoratul Național de Securitate Cibernetică reamintește că vigilența este cea mai bună apărare în fața infractorilor cibernetici.