BACĂU: 4 RĂNIȚI DUPĂ EXPLOZIA UNEI BUTELII ÎNTR-O LOCUINȚĂ DIN LETEA VECHE

4 persoane au fost rănite, miercuri, după ce o butelie a sărit în aer într-o locuință din localitatea băcăuană Letea Veche.

Deflagrația a fost urmată de un incendiu, relatează Radio România Iași.

Printre victime se află o adolescentă.

În urma evaluărilor medicale făcute la fața locului, s-a decis au arătat că fata de 14 ani, cu arsuri de aproximativ 40% suprafață corporală, să fie transferată de urgență cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București.

Cu arsuri cuprinse între 50-70% din suprafață corporală, cei 3 adulți vor fi redirecționați în urma stabilizării hemodinamice către Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.

Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Sănătății vor activa Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul pacienților în străinătate.