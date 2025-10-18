Bacău: Tânăr de 17 ani, arestat preventiv după ce a condus fără permis și cu număr fals de înmatriculare

Un tânăr de 17 ani din județul Bacău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuit de comiterea mai multor infracțiuni la regimul rutier, după ce a fost depistat conducând un autoturism fără permis de conducere, cu plăcuțe de înmatriculare false și retrase anterior de polițiști. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, incidentul s-a produs în noaptea de 15 octombrie, în jurul orei 23:30, pe DJ 119, în localitatea Sărata. Polițiștii Compartimentului de Ordine Publică Bacău i-au efectuat semnal regulamentar de oprire tânărului care se afla la volanul unui autoturism, însă acesta nu a oprit la solicitarea agenților. Ulterior, conducătorul auto a fost oprit, iar în urma verificărilor s-a constatat că nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și că numerele de înmatriculare montate pe mașină aparțineau unui alt autoturism. Anchetatorii au mai stabilit că, pe 4 octombrie, același tânăr fusese depistat de polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Bacău, conducând același autoturism pe Bulevardul Unirii, fără permis și fără asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, motiv pentru care plăcuțele de înmatriculare i-au fost retrase.

„Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, instanța a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale”, se arată în comunicatul transmis de I.P.J. Bacău.

