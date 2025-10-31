BASCHET FEMININ: SEPSI-SIC SFÂNTU GHEORGHE A PIERDUT DRAMATIC ÎN EUROCUP

ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe a fost învinsă dramatic de echipa belgiană Kangoeroes Basket Mechelen, cu scorul de 82-79 (19-24, 15-13, 15-16, 18-14, 7-7, 8-5), după două reprize de prelungiri, joi, în Sala Sporturilor ”Szabo Kati”, într-un meci din Grupa D a competiției de baschet feminin FIBA EuroCup.

Campioana României a fost egalată cu 33 de secunde înainte de finalul timpului regulamentar, când Kennedy Todd-Williams a reușit o aruncare de trei puncte, după ce Sepsi-SIC a condus cu 67-61. Apoi, Javyn Nicholson a egalat în finalul primei reprize de prelungiri, când mai erau 30 de secunde de joc, formația oaspete înclinând balanța în a doua repriză.

Sepsi-SIC a suferit a patra înfrângere consecutivă în grupă.

Emily Potter a reușit 23 de puncte și 10 recuperări pentru echipa covăsneană, Domonique Davis 17 p, 8 rec, iar

Fanni Szabo, 12 p, 3 rec, 4 pase decisive.

Javyn Nicholson a fost cea mai bună de pe teren, cu 32 de puncte, 18 rec, 3 pd pentru Mechelen. Heleen Nauwelaers a adăugat 14 p, 11 rec, 6 pd, Kennedy Todd-Williams 15 p, 14 rec, iar Annie Kibedi 7 p, 10 rec.

În celălalt meci al grupei, echipa italiană GEAS Basket Sesto San Giovanni a trecut de formația maghiară TARR KSC Szekszard cu 76-66.

Kangoeroes Basket Mechelen este lider, cu 8 puncte, urmată de GEAS, 6 puncte, TARR KSC Szekszard, 6 puncte, Sepsi-SIC, 4 puncte. Primele două clasate se califică în șaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune patru echipe clasate pe locul al treilea și de cele patru echipe clasate pe locul al patrulea în grupele Euroligii.

În penultima etapă, Sepsi-SIC va juca în deplasare cu TARR KSC Szekszard, pe 5 noiembrie.

AGERPRES