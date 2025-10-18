Bunuri de 120.000 de euro, recuperate de polițiștii băcăuani în urma unor percheziții la Moinești, județul Bacău

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, împreună cu colegii lor de la Poliția municipiului Moinești, au desfășurat, pe 17 octombrie, două percheziții domiciliare într-un dosar penal de înșelăciune, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești. În urma acțiunii, oamenii legii au recuperat bunuri în valoare de aproximativ 120.000 de euro, reprezentând o mare parte din prejudiciul total reclamat, estimat la 150.000 de euro.

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie – februarie 2025, un bărbat de 36 de ani, din municipiul Moinești, ar fi indus în eroare o femeie, promițând că va intermedia transportul și înmatricularea a două vehicule achiziționate din Italia. Femeia ar fi virat sumele de bani corespunzătoare direct către o societate comercială din Italia, urmând ca, după finalizarea formalităților, autovehiculele să-i fie livrate în România. Numai că promisiunea nu ar mai fi fost onorată. Anchetatorii spun că bărbatul ar fi folosit o rețea familială pentru a-și ascunde fapta: prin intermediul mamei sale și al unei firme administrate de tatăl său, ar fi înmatriculat cele două mașini pe alte nume, cu scopul de a le păstra și eventual de a le înstrăina, obținând astfel un folos patrimonial injust.

În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au descoperit și indisponibilizat bunuri evaluate la aproximativ 120.000 de euro, printre care două autovehicule, două ceasuri, o geantă și o pereche de ochelari.La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău, sprijinind echipele de anchetă în desfășurarea operațiunilor. Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru recuperarea integrală a prejudiciului.