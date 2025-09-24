CĂLIN GEORGESCU, LA POLIȚIE PENTRU CONTROLUL JUDICIAR. UN NOU DOSAR, PE MASA CURȚII DE APEL BUCUREȘTI

Călin Georgescu ajunge astăzi în fața polițiștilor de la IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar! Între timp, urmează ca magistrații de la Curtea de Apel București să judece al doilea dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General. În curând se va fixa un prim termen de judecată în instanță, iar conform procedurilor, judecătorii vor analiza măsurile preventive în cadrul camerei preliminare.

Realitatea.net și Realitatea PLUS transmit LIVE cele mai importante momente:

Călin Georgescu a ajuns la sediul IPJ Ilfov și urmează să le transmită românilor un mesaj extrem de important.

”Călin Georgescu ne-a redat demnitatea de români”

”Așa cum facem în fiecare săptămână, venim pentru președintele ales, Călin Georgescu, cel care a cucerit inimile românilor propovăduind iubirea și pacea. Să nu uităm că aceste două au distrus narativul sistemului propovăduit de ei de 35 de ani.(…) Un singur om, prin adevăr, ne-a redat demnitatea de români. Îi mulțumim din suflet și vom fi alături de el oricând, oridunde”, a declarat un susținător al liderului suveranist.