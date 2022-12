Trigliceridele se găsesc în organismul uman sub formă de grăsimi și reprezintă depozitul de resurse energetice. Le avem în țesutul adipos, sub formă de grăsimi și în celelalte țesuturi.

Atunci când aportul caloric este mai mare decât ceea ce organismul nostru consumă prin activitățile zilnice, nivelul trigliceridelor crește. De regulă, excesul de trigliceride se depozitează în țesutul adipos, sub formă de grăsimi și este consumat atunci când organismul nu-și primește cantitatea necesară de calorii. Dacă cantitatea de trigliceride nu depășește valorile normale din sânge, acestea mențin starea optimă de funcționare a organismului.

Hipertrigliceridemia (cresterea nivelului de trigliceride din sange), contribuie alaturi de cresterea tensiunii arteriale, obezitate si cresterea colesterolului rau, la un risc crescut pentru bolile cardiovasculare. In aceeasi masura creste si riscul unui atac vascular cerebral.

Cauzele cele mai frecvente ale aparitiei hipertrigliceridemiei sunt greutatea corporala exegerata si diabetul zaharat. O alimentati necorespunzatoare bogata in carbohidrati, carne, paine, dulciuri si alcool ,asociate cu lipsa de miscare duc la cresteri ale nivelului de trigliceride. Insa si afectiunile altor organe pot avea ca rezultat hipertrigliceridemia. Astfel ca in guta, pancreatita, hipotiroidism, diabet zaharat, sindrom Down, creste nivelul de trigliceride. Un nivel peste limitele normale apare si atunci cand se administreaza anumite medicamente : anticonceptionale orale, steroizi, diuretice.

Efectul invers, acela de nivel scazut de trigliceride se intalneste in situatii precum : malnutritie, malabsorbtie, hipertiroidism, etc.

Valorile trigliceridelor:

nivel optim: < 150 mg/dl

nivel crescut: 150-400 mg/dl

nivel foarte crescut: >500mg/dl

valori critice:. >500 mg/dl

Sursa: Realitatea de Alba