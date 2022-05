Evenimentul are loc în 14 și 15 mai, în Piața Tricolorului. Accesul și participarea sunt gratuite.

Bucurie în Mișcare, cel mai amplu program de promovare al sportului de masă din România, împlinește în 2022, 10 ani de activitate. În primul deceniu am oferit unui milion de oameni – copii, tineri și adulți – un spațiu unde să experimenteze bucuria sportului individual și organizat, cu impact pozitiv pe multiple planuri, în sute de comunități din România și Republica Moldova.

Festivalul Bucurie în Mișcare, organizat de Asociația 11even cu sprijinul Kaufland România, ajunge weekendul acesta la Bacău. Împreună cu partenerul local de organizare, Fundația de Sprijin Comunitar, am pregătit o mulțime de jocuri și activități, demonstrații sportive, dansuri și arte marțiale, concursuri pentru gașca de prieteni și pentru întreaga familie, terenuri de badminton, minifotbal și volei, panou de escaladă, precum și workshopuri cu experți în sport și nutriție în cadrul zonei #rutinademișcare.

Rutina de Mișcare este manifestul nostru pentru un stil de viață sănătos, pe care îl promovăm atât în cadrul evenimentelor, cât și online, printr-o campanie care scoate la lumină poveștile a 100 de oameni din țară, indiferent de vârstă, sex sau ocupație, care includ mișcarea în rutina lor zilnică. Cele 100 de povești vor fi postate în decursul anului 2022 pe paginile de Facebook și Instagram ale programului Bucurie în Mișcare România și pe site-ul www.bucurieinmiscare.ro și au rolul de a ne inspira să alegem mișcarea, zi de zi.

În Bacău, programul celor 2 zile de festival Bucurie în mișcare este următorul:

SÂMBĂTĂ, 14 MAI

SCENĂ

10:00 – Fitness & înviorare alături de Efixbody

10:30 – Activități fizice: aerobic, pilates, combat, step, body tonic cu Go Gym

11:00 – Concert susținut de către artiștii locali

11:30 – Demonstrații de karate – inițiere și performanță susținute de Club Sfinx

12:00 – Demonstrații de karate ținute de Club Hanare

12:30 – Fitness, work your body and your mind – Know Limits Studio

13:00 – Demonstrații de Zumba cu Liga Studențească

14:30 – Dans alături de Dans-Moon Light

15:00 – Demonstrații de Karate ținute de Clubul Sportiv Dan Botezatu

15:30 – Mișcare prin dans pentru toate vârstele alături de FSC Dansuri

16:00 – Demonstrații de dans modern – Club Sportiv Adamas

16:30 – Concert susținut de către artiștii locali

17:00 – Dans copii cu Sindrom Down – Club Artis Daio

17:30 – Balet – RD Art Academy

18:00 – Demonstrații de Karate ținute de către Clubul Sportiv Bao

18:30 – Dans în aer liber

ATELIERE (10:00 – 18:00)

Activități ținute de către Liga Studenților

Sănătate prin educație – Sanity

Educație prin joacă cu Don Dosco

„Lumea cu alți ochi” și „Confuz în mișcare” – Cepeca

Expoziție cu vânzare produse handmade/baloane modelabile/face painting FSC

Sport în aer liber – Street Workout Bacău

COMPETIȚII

16:00 Slowbike

DUMINICĂ, 15 MAI

SCENĂ

10:00 – Demonstrații de Zumba cu Liga Studențească

10:30 – Street Dance cu Firtstep

11:00 – Demonstrații JUDO și AIKIDO ținute de CS Alternativ Sport

11:30 – Demonstrații de dans ținute de Palatul Copiilor

11:45 – Demonstrații TAE-BO și Arte Marțiale ținute de Asociația Happy Life

12:00 – Dansuri populare – Centru de Zi – Dr. Ștefan Ciobanu (F.S.C.)

12:30 – Concert susținut de către artiștii locali

13:00 – Bătaie cu apă – Activitate interactivă

14:30 – Demonstrații de Kata, Kumite și Kobudo ținute de Clubul Phoenix

15:00 – Demonstrații de dans ținute de Trupa de Majorete a Liceului Economic Bacău

15:30 – Dans alături de Flashmob FSC

16:00 – Moment de Dans Modern – Club Sportiv Adams

16:30 – Demonstrații de dans ținute de Trupa de Majorete a Liceului Vasile Alecsandri

Bacău

17:00 – Moment artistic susținut de către Biclea Maria

17:30 – Jonglerii, dans și mișcare ținute de către Fundația Don Bosco

18:00 – Dans alături de Flashmob FSC

18:30 – Color fun & muzică

ATELIERE (10:00 – 18:00)

Activități ținute de către Liga Studenților

Sănătate prin educație – Sanity

Educație prin joacă cu Don Dosco

„Lumea cu alți ochi” și „Confuz în mișcare” – Cepeca

Expoziție cu vânzare produse handmade/baloane modelabile/face painting FSC

Sport în aer liber – Street Workout Bacău

COMPETIȚII

11:00 – Cross (7-10 ani,11-16 ani, 17-100)

11:00 – Competiție fotbal

16:00 – Competiție fotbal

Anul acesta, Festivalul Bucurie în Mișcare, programat în perioada 7 mai – 12 iunie, va ajunge în următoarele orașe: Alba Iulia, Bacău, Brașov, Constanța, Craiova, Deva, Iași,

Lugoj, Piatra Neamț, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare și Târgu Jiu.

