CFR SA AMENINȚĂ CĂ OPREȘTE TRENURILE DE CĂLĂTORI, DACĂ NU SE ACHITĂ URGENT DATORIILE

Trenurile CFR Călători nu vor mai putea circula, dacă datorii substanțiale nu sunt achitate urgent, în maximum 4 zile, sau în lipsa unui grafic de plată clar asumat. Interdicția va fi aplicată din cauza datoriilor pe care operatorul feroviar de stat le-a acumulat la plata Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii.

Trenurile CFR Călători vor primi interdicție de circulație pe rețeaua feroviară din România, din cauza datoriilor uriașe pe care operatorul feroviar de stat le-a acumulat la plata Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI). Trenurile Regio vor fi ”trase pe dreapta” peste fix o săptămână, iar cele Interregio de la 1 octombrie.

Potrivit clubferoviar.ro, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a trimis o notificare către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA în care i se aduce la cunoștință directorului general Traian Preoteasa că are facturi neachitate în valoare de 41.414.733,68 lei, echivalentul a aproape 8,2 milioane de euro la plata TUI.

Notificarea a fost trimisă și Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Direcției de Transport Feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor și secretarului de stat responsabil cu coordonarea transportului pe calea ferată Ionuț Săvoiu. În document se precizează că neplata datoriilor de către CFR Călători afectează inclusiv plata salariilor angajaților CFR SA.

Încă de la data de 4 iunie 2025, administratorul infrastructurii a notificat operatorul feroviar de stat cu privire la restanțele înregistrate la plata TUI, ocazie cu care ”au fost deja aplicate unele măsuri restrictive referitoare la programarea trenurilor suplimentare, până la plata datoriilor restante”.

Trenurile CFR Călători, oprite de la 1 septembrie și 1 octombrie

”Întrucât în urma adresei anterioare trimise de CFR în 04.06.2025, în continuare CFR Călători nu a achitat facturile TUI scadente, vă notificăm că în conformitate cu prevederile de mai sus, precum și cu prevederile din contractul de acces nr 199/13.12.2024 încheiat între CFR şi SNTFC CFR Călători, începând cu data de 01.09.2025 se suspendă trasele trenurilor aparţinând CFR Călători prezentate în Anexa 2 (trenuri Regio), iar începând cu data de 01.10.2025 se suspendă trasele trenurilor aparţinând CFR Călători prezentate Anexa 3 (trenuri Interregio) până la achitarea datoriilor restante sau până la stabilirea unui grafic angajatoriu de plată a sumelor restante care să permită funcționarea CFR din punct de vedere financiar, în primul rând prin plata la timp a salariilor personalului CFR SA”, se arată în document.

Tot aici se precizează că decizia a fost luată având în vedere asigurarea mobilității populației, cu posibilitatea efectuării serviciilor de transport respective de către alți operatori feroviari de călători. Termenul limită impus de administratorul infrastructurii pentru plata datoriilor restante este data de 29 august 2025 (vineri).