CHARLIE KIRK, ALIAT AL LUI TRUMP, UCIS LA UTAH. AUTORITĂȚILE AU GĂSIT ARMA CRIMEI

Autoritățile americane au anunțat joi că au descoperit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk. FBI spune că are imagini cu principalul suspect, un tânăr abia major.

Incidentul șocant a avut loc miercuri, la Universitatea Utah Valley, în timpul unui eveniment public cu peste 3.000 de participanți. Kirk, în vârstă de 31 de ani, discuta despre violența armelor când a fost împușcat de la distanță, cel mai probabil cu o pușcă cu lunetă.

Martorii au povestit că s-a auzit o singură împușcătură, iar Kirk s-a prăbușit după ce a fost lovit în gât. Nu au existat alte victime, iar studenții au fugit îngroziți.

Guvernatorul Utah, Spencer Cox, a confirmat că un „suspect de interes” a fost reținut, însă eliberat ulterior. Poliția spune că individul căutat purta haine negre și a tras un singur foc de armă.

Charlie Kirk era cunoscut ca fondator al organizației conservatoare Turning Point USA, implicat frecvent în dezbateri tensionate în campusuri universitare.

Fostul președinte Donald Trump a transmis un mesaj emoționant pe Truth Social, numindu-l „mare și legendar”, și a spus că moartea lui reprezintă o pierdere uriașă pentru tinerii americani.

Guvernatorul Utah a catalogat tragedia drept „o asasinare politică”, subliniind că ziua atacului va rămâne una întunecată pentru stat și pentru SUA.

Sursa: Newsinn