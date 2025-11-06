CNAIR A FĂCUT ANUNȚUL. CÂND VOR PUTEA ROMÂNII CIRCULA PE SECȚIUNEA PLOIEȘTI-BUZĂU A AUTOSTRĂZII MOLDOVEI

Aceasta reprezintă ultimul tronson care permite deplasarea continuă de la București până la Focșani. „Ne dorim ca, de Ziua Națională a României, să se circule în regim de autostradă, de la București la Focșani. Lucrările sunt într-un stadiu avansat pe lotul 3, Ploiești-Buzău, așadar, până la finalul lunii noiembrie, ne așteptăm ca și această secțiune să fie deschisă circulației”, a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Pasajul DN2 aproape finalizat

Potrivit surselor citate de Promotor, muncitorii se concentrează acum pe finalizarea pasajului DN2, situat peste autostradă, în apropierea municipiului Buzău. Construcția pasajului este esențială pentru fluidizarea traficului și eliminarea trecerilor provizorii.

Straturi de uzură și ultimele finisaje

CNAIR anunță că pe ambele căi de rulare au fost deja așternute straturile de uzură, iar echipele lucrează la montarea rosturilor de dilatație și a parapetelor de protecție. Aceste finisaje vor permite realizarea legăturii directe între intersecțiile DN2 – Hanul lui Țintă și DN2 – Spătaru, fără a mai fi necesare bretelele provizorii ale autostrăzii.