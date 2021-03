La sfârșitul săptămânii trecute, am transmis către CNAIR un răspuns detaliat privind soluțiile de traseu, în interiorul județului Bacău, pentru autostrada A13 Bacău – Onești – Brașov. În acest sens, am corespondat cu 16 comune din județ vizate de acest proiect, solicitând puncte de vedere pe subiect, astfel încât în răspunsul către CNAIR să degajăm varianta optimă de traseu atât sub aspect financiar, cât și al respectării rigorilor de mediu. Alături de colegii din compartimentul de specialitate al Consiliului Județean – după o analiză amănunțită a răspunsurilor primite de la deținătorii de rețele (ex. Transelectrica, Romgaz) și din partea instituțiilor avizatoare (Agenția pentru Protecția Mediului, Apele Române, OCPI, RNP Romsilva etc) – am avansat către CNAIR două propuneri de variante de traseu:

Traseul „ROȘU”, eficient sub aspectul angajării creditelor bugetare și a analizei cost-beneficiu (Oituz-Bogănești-Onești-G.Văii-Parava-Răcăciuni);

Traseul „ALBASTRU”, fundamentat pe considerentele de mediu și având ca obiectiv afectarea minoră a ariilor naturale protejate, dar și cât mai puține rețele de utilități de relocat (Slănic Moldova- Bârsănești-Livezi-Faraoani).

Din experiența pe care am avut-o cu lucrările de la șoseaua de centură a Bacăului când, ca prefect al județului, am coordonat un grup de lucru pe acest proiect de infrastructură, pot spune că dacă îți faci temele din timp vei reuși să nivelezi asperitățile birocratice ce stau, în mod obișnuit, în calea unei asemenea investiții.

Astfel, varianta de traseu cea mai uşor de construit va fi, întotdeauna, cea cu cele mai puține rețele & utilități de relocat, situri arheologice de descărcat, exproprieri de realizat sau arii naturale de protejat. În acest context, de exemplu, traseul albastru indicat anterior este mult mai costisitor decât ruta sa alternativă, „roşie”.

Proiectarea A13 este în plină desfășurare, ca urmare a licitației și contractului predate la „cheie” de guvernarea social-democrată 2017-2019. În ianuarie 2022, proiectantul trebuie să finalizeze studiul de fezabilitate, pentru ca în toamna aceluiași an să fie gata și proiectul tehnic (cu avizul de mediu obținut).

Am susținut cauza A13 Bacău – Onești – Brașov atât în cadrul UNCJR, cât și în fața unor oficiali guvernamentali convins fiind că această variantă este singura fezabilă pentru a lega Moldova de Transilvania prin autostradă, dacă actuala guvernare dorește – cu adevărat – să realizeze acest obiectiv.

Cum matematica și geografia nu pot fi puse la îndoială de niciun slogan, oricât de ipocrit ar fi el, consider că a sosit momentul să se treacă de la vorbe la fapte pe subiectul A13, mai ales că această variantă de autostradă este cea mai prietenoasă cu mediul (doar 8% din traseu se intersectează cu arii naturale protejate).

Surse de finanțare există, după cum am tot indicat în postările din ultima perioadă; rămâne de văzut dacă voința politică de la București va mișca din loc acest proiect și, odată cu el, șansele la dezvoltare ale regiunii noastre. Valentin Ivancea, președinte CJ Bacău

Sursa: Realitatea de Bacau