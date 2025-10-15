Consiliul Județean Bacău construiește un parc fotovoltaic de 2,5 milioane de euro

Consiliul Județean Bacău anunță o nouă investiție importantă în domeniul energiei verzi: un parc fotovoltaic cu o valoare totală de 2,5 milioane de euro, care va fi realizat în comuna Săucești.Proiectul a primit finanțare prin Fondul pentru modernizare, în cadrul Programului-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei. Contractul de finanțare a fost semnat vineri, 10 octombrie 2025, în prezența Ministrului Energiei, Bogdan Ivan, și a conducerii Consiliului Județean Bacău. Energie verde pentru instituțiile publice din județParcul fotovoltaic va avea o putere instalată de 2,31 MW și va fi amplasat pe o suprafață de 25.000 de metri pătrați. În total, vor fi montate 4.545 de panouri solare, fiecare cu o putere de 550 Wp. Energia produsă va acoperi necesarul de consum pentru mai multe instituții aflate în subordinea Consiliului Județean, printre care: DGASPC Bacău, Școala Gimnazială Specială „Maria Montessori”, centrele școlare de educație incluzivă din Bacău și Comănești, Biblioteca Județeană „C. Sturdza”, Complexurile Muzeale „Ion Borcea” și „Iulian Antonescu”, Filarmonica „Mihail Jora”, Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, Școala Populară de Arte și Meserii, precum și Serviciul Public pentru Promovarea Turismului și Salvamont. Un proiect cu impact direct asupra mediuluiPotrivit estimărilor, parcul fotovoltaic va duce la o reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră de aproximativ 1.842 tone CO₂, contribuind la protejarea mediului și la tranziția către o economie sustenabilă.

Reprezentanții Consiliului Județean Bacău susțin că investiția are un dublu rol: scăderea costurilor energetice ale instituțiilor și implicarea directă a administrației locale în combaterea schimbărilor climatice.

Finanțare aproape integral nerambursabilă

Valoarea totală a proiectului se ridică la 12.543.141,80 lei, din care 12.411.656,32 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru modernizare. Contribuția proprie a Consiliului Județean este de 131.485,48 lei. Lucrările urmează să fie finalizate până la 31 decembrie 2026, iar după punerea în funcțiune, parcul va asigura energie curată pentru principalele instituții culturale și sociale din județ.

Bacăul face pasul spre energia verde

Prin acest proiect, Consiliul Județean Bacău își propune să reducă semnificativ costurile de funcționare ale instituțiilor publice, să sprijine producerea de energie curată și să ofere un exemplu concret de responsabilitate față de mediu. Investiția de la Săucești este una dintre cele mai mari din ultimii ani din domeniul energiei regenerabile realizate la nivel județean și marchează un pas concret spre independența energetică locală.