Anca Alexandrescu (A.A.): La Moscova?

C.R.: Da, la Moscova, unde dl Comănescu a castigat un contract de 200 milioane de doalri. Da, Comănescu e un investitor mare pe zona aia cu platformele marine, e un tip destept, e un tip ingenios, a stiut mereu să fie pe lângă sistem, foarte aproape de sistem, e un tip inteligent.

A.A:: Are legătură și dl Comînescu cu „deep state”?

C.R.: Wow! Dl Comănescu?! Păi, angajatii lui sunt toti fosti angajati SRI, va spun eu, care am fost cu el, in avionul lui, acasa la el, fie ca vorbim de Constanța sau de Iancu Nicolae in Pipera, fie ca vorbim de biroul său somptuos tot din Iancu Nicolae. Hmm. Dl Comănescu, da, e un om al sistemului folosit pe acea zona petroliera, a avut meciuri numeroase cu Radu Mazare si mi le povestea, să știți. Dar, credeți-mă, firma lui și oamenii pe care-i are, într-adevăr câștigă pe bune contracte afară.

Prima mea intalnire cu Gabi Comănescu a fost… aminiti-vă de declarația lui Băsescu, la un moment dat l-a intrebat pe Geoana, in 2009, la dezbatere, daca nu ma insel. L-a întrebat dacă știe care e singura firmă românească care a castigat un contract in strainatate, nu stiu, o chestie d-asta. Era vorba de firma lui Gabi Comănescu. Geoană n-a stiut sa rapunda atunci. O firmă apreciată pe plan internațional, dar eu știu de apropierea asta, stranie, ciudată, între Traian Băsescu și Gabi Comănescu. O să fie multe dezvăluiri…

A.A.: Eu aș vrea să duc discuția acum…, pentru că mi-ai spus că toti angajatii dl Comănescu sunt foști angajați SRI…

C.R.: Eu vorbesc de la cel care-i duce servieta din piele de crocodil, de la cel care-i conduce mercedesul S Class AMG Brabus, de la cel care, vorbesc de cercul intim, de cei care se ocupa de protectia si paza a sa si a familiei sale. Inclusiv femei ca agenti de paza profesionisti, au lucrat la SRI.

A.A:: Cum se face că o serie de oameni care au lucrat în Serviciile Secrete, fie că e vorba de SRI, fie că e vorba de SIE, se regasesc acum lânga oameni potenți, oamen ide afaceri sau chiar în politică. Și aici vreau să politica. Si aici vreau să duc discutia la consilierul lui Victor Ponta, dl Silviu Predoiu, fostul adjunct de la SIE.

Bogdan Muzgoci: Când nu mai lucrezi in SRI oficial, lucrezi pentru statul paralel tot oficial… cu carte de muncă, mă gândesc.

C.R.: Vă mai dau o dezvăluire… de oameni în statul paralel care imediat după ce nu mai lucreaza acolo, imediat sunt preluati. Fie ca sunt preluați de Niro, Dumitru Nicolae, grupul Dragonul Roșu. Uitați-vă în organigrama de la vârf: directori, directori adjuncti, tot, tot, tot ofițeri. Politie sau SRI. Doi – Dau exemplu Sorin Ovidiu Vântu, despre ce vorbim? Vântu avea foști angajați din SRI, si o spune chiar el, cu mândrie.