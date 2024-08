CULISELE STATULUI PARALEL. ÎNREGISTRĂRI ȘOCANTE DIN REȚEAUA DE INFLUENȚĂ A LUI FLORIAN COLDEA

Realitatea PLUS a continuat seria de dezvăluiri în emisiunea Culisele Statului Paralel, publicând noi înregistrări care oferă o perspectivă asupra unor proceduri judiciare delicate, discutate de procurorul Elena Grecu. Acestea dezvăluie detalii despre un caz complex, în care sunt implicate sume mari de bani și relații internaționale, inclusiv cu parteneri din Abu Dhabi și Turcia.

Procuror Elena Grecu: Măsura controlului judiciar era impusă la data de 16 februarie, când s-a pronunțat instanța. Vă rugăm să observați că această măsură care a mai fost modificată în decembrie anul trecut, după ce inculpatul a optat prin procedura simplificată. Având în vedere poziția inculpatului, care nu a contestat probele de la urmărire penală, el are obligația de a nu lua legătura cu martorii… Monitorizarea organului de supraveghere nu ar fi posibilă și o minimă verificare a condițiilor inculpatului în acest moment procesual.

Vă rog să lecturați concluziile pe care le-a formular inculpatul la judecata pe fond și a precizat pe de o parte că are în conturi această sumă de 3 milioane de euro, din diverse discuții cu partenerii din Abu Dhabi și că dorește să vândă acele părți sociale în urma acestor discuții. Iar hotelul în care locuia aparține prințului din Abu Dhabi. Repet, sunt precizările inculpatului din camera preliminară. Prejudiciul din cauză nu echivalează cu recuperarea prejudiciului …..

De la urmărirea penală că va plăti, că va face rost de sume de bani, sunt tot felul de contradicții între apărare și datele de la dosar și el nu a făcut niciun demers. Tot din informații publice știm foarte bine că negociază cu cineva din conducerea Turciei, instituția președintelui Turciei.

Doru Trăilă: Eu am fost în sală, cum spune doamna procuror, niciodată inculpatul prezent aici în sală nu a spus că are lichidități suficient ca să … că de aceea dorește să ajungă în Emirate. Această informație, în realitate, nu este exactă. A doua chestiune este cea legată de cine e titularul … da, da, da. Puteți să le verificați și să vedeți că nu a zis niciodată inculpatul că are acele lichidități… Dar următoarea chestiune, chiar nu îmi dau seama de relevanâa juridică a faptului că înainte de a veni în România, domnul Hideg a stat la un hotel care aparține unui membru al familiei regale din Emirate. Până la urmă, o cameră de hotel se închiriază sub un contract de închiriere hotelieră, nu contează cine e proprietarul. Dar în concret, proprietarul acelui hotel nu este un membru al familiei regale din Emirate și am înțeles că ar fi regele Marocului, cu totul altă persoană, fără legătură cu ceilalți. Dar ce relevanță juridică are că stătea la un hotel deținut de … e total nerelevant, n-aș fi insistat pe această chestiune dacă nu s-ar fi … să stai la un hotel, într-o cameră de hotel din centru. Tocmai asta demonstrează lipsa de legătură directă cu Emiratele. Dacă ar fi fost proprietarul hotelului… atunci poate avea. Îmi cer scuze că am făcut precizarea…

Cătălin Hideg: Bună ziua! Am luat… … nu am nimic de adăugat, sunt de acord cu domnul avocat. Vă mulțumesc!