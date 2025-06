CUM CENZUREAZĂ SISTEMUL PRESA CARE NU SUSȚINE CANDIDAȚII IMPUȘI

După ce Nicușor Dan a promis în campania electorală că va cere clarificări referitoare la anularea alegerilor electorale, fostul edil și-a îndreptat atenția spre justiție pe care vrea să o controleze odată ce a obținut fotoliul de la Cotroceni. Fostul edil al Capitalei a declarat că următoarea sa preocupare după formarea executivului și remedierea deficitului bugetar, o reprezintă combaterea dezinformării.

Prezent la summitul de la Odesa, alături de Maia Sandu și Volodimir Zelenski, Nicușor Dan a fost întrebat de ziariști cum poate statul să contracareze valul de dezinformări din online.

„O să avem un CSAT până la sfârșitul acestei luni și o să discutăm, formal sau informal, de această chestiune trebuie să fim în stare să răspundem cantitativ, în sensul că degeaba tu răspunzi peste trei ore, dacă în acele trei ore informația ta a ajuns la 3-4 milioane de oameni și a ajuns deja să-i informeze, adică ei au ajuns deja să-și facă o opinie și nu e clar că tu, venind peste trei ore, o să reușești să vii cu informația reală”, a declarat Nicușor Dan.

Ulterior, chiar în aceeași zi a fost adoptată de Parlament legea care înăsprește pedepsele pentru fascism, legionarism, rasism sau xenofobie. Partidele AUR, S.O.S. și POT s-au opus cu vehemență.

„Aceasta lege nu are legatura cu antisemitismul, nici cu ura. Are legatura cu incercarea acestei gasti care a pus mana pe putere, in frunte cu Nicusor Dan, de a omori opozitia si orice critica”, spune jurnalistul Ion Cristoiu.

Gazetarul interzis de mai multe ori pe rețelele sociale pentru că a criticat sistemul, a avertizat încă o dată că oamenii din spatele lui Nicușor Dan încearcă din răsputeri să se asigure că rămân în continuare la putere, eliminând opoziția.

„Sunt două lucruri de spus: în primul rând, libertatea de exprimare trebuie să fie cât mai mare cu putință. Pe de altă parte, vedem în fiecare campanie, ca să spun așa, este o luptă între unii care vor să construiască și unii care aruncă cu rahat în ăia care vor să construiască”, afirma Nicusor Dan in martie 2025, referindu-se la cenzura de care a avut parte jurnalistul Marius Tuca.

După ce în timpul campaniei electorale, jurnalistul Marius Tucă a fost cenzurat de CNA după ce a vorbit de anularea alegerilor electorale, Nicușor Dan a lăsat să se înțeleagă că această măsură a venit într-adevăr din disperarea sistemului de a-i sancționa pe cei care nu sunt de partea lor.

Maia Sandu, aliata fostului edil al Capitalei, a închis 5 posturi de televiziune pe care le acuză de propagandă rusească chiar luna trecută. În ultimii doi ani, Republica Moldova a închis în total 11 posturi de televiziuni și 20 de site-uri de presă ruse.

În paralel, în Polonia a fost sistată activitatea a două posturi de televiziune conservatoare chiar înainte de alegerile prezidențiale.

Inclusiv, postul de televiziune Realitatea PLUS a fost sabotat de mai multe ori, chiar în momente-cheie. Imediat după apariția primelor rezultate ale turului 2 al alegerilor prezidențiale, emisia Realitatea Plus a fost întreruptă DE MAI MULTE ORI pentru câteva momente. Mai mult, inclusiv site-ul realitatea.net a picat, iar semnalul la internet din redacția noastră a fost bruiat mai multe ore. Totul după ce, cu doar câteva zile înainte, același lucru s-a întâmplat în timp ce George Simion și Călin Georgescu se aflau în studioul emisiunii Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu.

Însă, atacurile nu s-au oprit aici. Chiar în această săptămână, emisia Realitatea PLUS a picat în toată țara, iar românii nu au putut urmări postul nostru.

Nicușor Dan a arătat în mai multe circumstanțe că se ferește de presă. Ultimul episod de acest gen a avut loc de Ziua Comemorării Mineriadelor, moment în care noul președinte a mers să depună o coroană de flori în memoria victimelor fără să anunțe jurnaliștii.