DETALII NOI DESPRE TRAGEDIA DIN RAHOVA, UNDE EXPLOZIA A DISTRUS UN BLOC CU OPT ETAJE. DISCUȚIE ȘOCANTĂ ÎNTRE UN POMPIER ȘI UN ANGAJAT DISTRIGAZ

Tragedia petrecută în cartierul Rahova, unde o explozie uriașă a distrus vineri dimineață un bloc cu opt etaje, scoate la iveală informații suplimentare despre ce s-a întâmplat înainte de deflagrație.

O înregistrare apărută în spațiul public arată un schimb de replici tensionat între un pompier și un angajat al companiei Distrigaz. Acesta susține că alimentarea cu gaze fusese întreruptă încă din ziua precedentă.

În conversația surprinsă, angajatul explică faptul că zona era deja izolată, după ce fuseseră constatate pierderi de gaze.

Angajat Distrigaz: „Am venit să ajutăm, nu să… și am cerut la toți: spuneți-ne ce vreți, asta a fost.”

Pompier: „Cine ești?”

Angajat Distrigaz: „Distrigazul.”

Pompier: „Tu iei legătura și-mi oprești zona asta de gaz.”

Angajat Distrigaz: „Este oprită, zona asta e oprită de ieri.”

Pompier: „De când e oprită?”

Angajat Distrigaz: „De ieri după-amiază.”

Pompier: „De ce?”

Angajat Distrigaz: „Că au fost pierderi. Deci toate astea sunt oprite.”

Potrivit companiei, echipele Distrigaz au intervenit joi, 16 octombrie, după ce locatarii blocului din strada Vicina nr. 1 au reclamat miros puternic de gaz. După verificări, specialiștii au confirmat scurgerile și au închis robinetul de branșament, sigilând instalația la ora 09:18.

Cu doar câteva minute înainte de explozie, vineri dimineață, compania a primit o altă sesizare privind mirosul de gaz. Echipele se aflau deja în drum spre bloc când, la ora 09:07, a avut loc deflagrația. Ulterior, reprezentanții Distrigaz au precizat că sigiliul de pe robinet fusese rupt, lucru confirmat și de specialiștii ajunși acolo.

Deflagrația a distrus mai multe apartamente și a afectat grav structura blocului. Autoritățile au confirmat că trei persoane au murit, inclusiv o femeie însărcinată, iar alte 13 au fost rănite. Blocul este în prezent încadrat ca imobil cu risc de prăbușire, accesul fiind interzis.

Polițiștii și procurorii au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă urmată de dezastru. Investigațiile urmăresc să stabilească cine a rupt sigiliul și dacă tragedia putea fi evitată.