DIANA ȘOȘOACĂ DEZVĂLUIRI INCENDIARE DIN JOCURILE DE CULISE DE LA BRUXELLES: ”SUNT SATANIȘTI, CREDEȚI-MĂ”

Nou intrată in Parlamentul European, Diana Șoșoacă a venit cu informatii proaspete de la Bruxelles. In cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel de la Realitatea Plus, europarlamentarul roman a vorbit despre ce se întâmplă, de fapt, în spatele comunicatelor seci ale legislativului european și ce nu se spune pe agențiile oficiale.

Cu o abordare directă și provocatoare, Șoșoacă își propune să dezvăluie secretele din interiorul Parlamentului European, aducând la lumină nu doar aspecte politice, ci și trăsături morale și etice ale celor care conduc destinele europene.

Anca Alexandrescu: Cum e la Bruxelles?

Diana Sosoaca: Sunt multe persoane acolo care tin foarte mult la mine. Chiar m-am intalnit cu comisarul pe agricultura si am insistat foarte mult pentru ca omorarea oilor s-a oprit datorita interventiei mele la Comisia Europeana. Pe premier nu l-a interesat, el invoca ca exista un ordin de la Comisia Europeana. A fost o minciuna. Imediat dupa ce am vorbit cu comisarul si am aratat imaginile cu halul in care au fost omorate oile, pentru ca acolo s-a declansat o ancheta impotriva Romaniei. Tot eu am sesizat. Am zis: Unde sunt drepturile animalelor? Poti sa le omori intr-un fel, dar chiar in halul ala sa le arunci de vii si sa le ingropi de vii, deja discutam de criminalitate in masa. Si s-a aoprit vad, ANSVSA minte foarte mult.

La Bruxelles daca stii sa faci lobby esti cel mai tare. Am ramas uimita sa vad ca m-au inscris la cuvant exact pe problema pandemiei. Deci e clar ca cineva a lucrat acolo, ca cea mai puternica voce s vorbeasca, si toata lumea a asteptat acel discurs. Ulterior foarte multi europarlamentari au venit sa ma felicite.

Anca Alexandrescu: Pe doamna Ursula o mai intreaba cineva de sanatate?

Diana Sosoaca: Eu. Eu am intrebat-o in legatura cu vaccinurile. Stiti ca mi-au dat si o sanctiune pe care am contestat-o. Ma uit si parca e in oglinda cu ce s-a intamplat in Parlamen tul Romaniei. Chiar maine o sa fac publica motivarea sentintei prin care am fost absolvita de orice vina si s-a anulat sanctiunea din Parlamentul Romaniei.

Acolo, la Parlamentul European, pe ei i-a deranjat foarte mult acea icoana. Si faptul ca am intrerupt-o pe cea de la Verzi, pentru ca nimeni nu s-a aplecat sa vada de ce am ridicat eu acea icoana. Acea icoana i-am pregatit-o doamnei Ursula sa i-o dau cadou. Si am incercat sa i-o dau cadou ca un gest crestinesc. Cumbva a fost „Vreau sa-ti dau aceasta icoana ca sa poti sa te intorci pe calea cea buna”. Si vreau sa va spun ca uimitor, Ursula von Der Leyen mi-a trimis un raspuns: „Nu doresc un astfel de cadou”. Am mai incercat si pe o alta cale, si mi-au spus „Dati-o asistentei mele, si candva poate o sa-l iau”. Deci atat lipsa de respect!

Eu cand am intrat in Parlamentul European, primul lucru de care am ofost avertizata a fost: Vedeti ca noi aici nu vorbim de Dumnezeu, nu aveti voie sa vorbiti de Dumnezeu. Sunt sataniști, credeti-ma. Marea majoritate a acelor oameni sunt satanisti

Anca Alexandrescu: E o afirmatie foarte grava. Trebuie sa aveti o proba ca sa sustineti asa ceva

Diana Sosoaca: Da, sunt satanisti. Pai ce proba mai mare decat 2020-2021-2022 si omorarea atator milioane de oameni in plandemia inventata.

Anca Alexandrescu: Discursul lor oficial este in continuare acelasi. Ca a produs mai multe beneficii

Diana Sosoaca: Sa stiti ca evita sa mai vorbeasca pentru ca doamna Ursula von Der Leyen are vreo trei dosare de care le-a amintit in apelul pe care l-am facut impotriva sanctiunii pe care mi-a aplicat-o doamna presedinta Metsola la o luna si ceva dupa eveniment, i-am scris si eu vreo treizeci si ceva de pagini de juridice ca sa aiba ce sa invete. Cred ca sunt singura care a citit regulamentul, pentru ca cineva trebuie sa ii puna la punct. Eu am invatat ca intr-un minut sa pun esentialul, dar totusi oamenii au nevoie de explicatii. In plenul acela stiti cum se voteaza? Ei nu au timp sa numere.

În continuarea interviului, Diana Șoșoacă a vorbit despre jocurile politice de pe scena românească

Anca Alexandrescu: Ati spus ca SRI face patru sondaje pe an. De unde stiti asta?

Diana Sosoaca: Nu pot sa va spun. Incurcate sunt caile Domnului.

Anca Alexandrescu: Am vazut ca ati zis ca stiti din aceste sondaje ca stati foarte bine. Si ca vezi Doamne, are nevoie George Simion de dumneavoastra ca altfe nu are nicio sansa.

Diana Sosoaca: Ar trebui sa ne spuna si sa ne arate, domnul Simion si domnul Marcel Ciolacu, sa ne arate protocolul pe care l-au semnat.

Anca Alexandrescu: Adica dumneavoastra sustineti ca PSD si AUR au semnat un protocol?

Diana Sosoaca: Cum sa nu

Anca Alexandrescu: In ce sens si pentru ce?

Diana Sosoaca: Pentru guvernare. Ciolacu il doreste pe Simion in turul doi, pentru ca va juca rolul doamnei Dancila. Imi cer scuze, eu o admir pe doamna Dancila, este efectiv o doamna, nu cred ca avea ce sa caute in politica, pentru ca aici daca nu dai cu pumnul in masa si nu stii sa fii dur nu reusesti. Imi pare rau pentru dansa, este mult prea fina pentru mizeria din politica romaneasca.

Anca Alexandrescu: De unde aveti informatia ca s-a semnat aceasta intelegere si cand?

Diana Sosoaca: In urma cu o luna. Exact de cand au inceput atacurile virulente impotriva mea. Dar au vazut ca daca imi inchid toate usile, e din ce in ce mai mare sustinerea. Si eu oricum mi-am facut televiziunea mea paralela pe online. Pe TikTokk e numai Diana Sosoaca.