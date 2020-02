Daniela Țîțaru, managerul DGASPC Bacău a fost condamnată, în primă instanță, la 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare și 80 de zile de muncă în folosul comunității. De asemenea, i se interzice dreptul de ocupa orice funcție publică. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată.

„În temeiul art. 38 alin. 1 C. pen. şi art. 39 alin. 1 lit. b C. pen. contopeşte cele două pedepse principale menţionate anterior, aplică pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare, la care adaugă 1/3 din cealaltă pedeapsă, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă 1 an şi 3 luni închisoare.”

„În baza art. 93 alin. 3 C. pen. pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Mun. Bacău, la Căminul de Bătrâni Bacău sau la Serviciul Public de Salubritate şi Spaţii Verzi, sau în cadrul Primăriei com. N. Bălcescu, jud. Bacău, pe o perioadă de 80 de zile.” Se arată în sentința Judecătoriei Bacău.