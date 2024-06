Document exploziv: Florian Coldea, consilierul premierului Albaniei. Edi Rama, implicat într-o rețea de droguri și trafic de persoane. Anca Alexandrescu: Lucrurile merg și către o zonă de MAFIE

Bomba momentului: avem documentul bombă care dovedește faptul că Florian Coldea este consilierul pe probleme de siguranță al premierului Albaniei, Edi Rama, acuzat de trafic de arme, persoane, droguri. Toate aceste dezvăluiri au apărut în presa albaneză după ancheta explozivă făcută publică de Anca Alexandrescu în emisiunea la Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS. „Lucrurile merg și către o altă zonă, nu numai către implicații politice și către afaceri în zona guvernamentală, ci și către o zonă de MAFIE”, atrage atenția jurnalista.

Document exploziv făcut public de Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS! Ancheta declanșată la emisiunea Culisele Statului Paralel aruncă în aer Albania! Potrivit documentului, generalul negru Florian Coldea îl consiliază pe premierul Albaniei, Edi Rama, acuzat de trafic de arme, persoane, droguri.

Premierul albanez, alături de consilierul său Dorian Dučka au fost implicați în dosarul unui fost șef FBI, Charles McGonigal.

Charles McGonigal este fost oficial de rang înalt în domeniul contraspionajului din FBI. Acesta a fost condamnat la patru ani de închisoare și la plata unei amenzi în valoare de 40.000 de dolari, în decembrie 2023, pentru că a lucrat pentru oligarhul rus Oleg Deripaska, vizat de sancţiuni. McGonigal a anchetat un oligarh rus rival al lui Deripaska.

”Charles McGonigal a trădat încrederea pe care şi-a pus-o în el ţara sa prin folosirea poziţiei la FBI pentru a-şi pregăti viitorul în afaceri”, acuză procurorul Districtului de Sud al New Yorkului Damian Williams, citat într-un comunicat al Departamentul american al Justiţiei.

El îl acuză de faptul că a ”compromis securitatea naţională prin ofeirea de servicii lui Oleg Deripaska, un magnat rus care se comportă ca un agent al lui Vladimir Putin”.

”McGonigal spera să obţină milioane de dolari din afacerile sale cu Deripaska, însă agenţi din Divizia FBI pe care a condus-o i-au dejucat strategia în doar câteva luni”, dădea asigurări Departamentul Justiţiei.

Sali Berisha, fostul președinte al Albaniei: Edi Rama a folosit banii contribuabililor noștri pentru a recruta generali și agenți ai mafiei mondiale, pentru a-i folosi împotriva democrației albaneze, împotriva opoziției albaneze

„Am publicat astăzi documentul cu care Edi Rama, pe lângă Dučka lui McGonigal, cu semnătura lui Agac, îl plătise pe generalul serviciilor secrete române, șeful acestora, Coldea, ca consilier extern.

Și că o rețea de cocaină, una dintre cele mai puternice din lume, din Sinaloa în Mexic, a adus drogul la Tirana și de acolo a fost trimis la București și în alte țări.

Edi Rama a folosit banii contribuabililor noștri pentru a plăti McGonigal, pentru a recruta generali și agenți ai mafiei mondiale, pentru a-i folosi împotriva democrației albaneze, împotriva opoziției albaneze”, spune Sali Berisha, fostul președinte al Albaniei.

Anca Alexandrescu: Lucrurile merg și către o altă zonă, nu numai către implicații politice și către afaceri în zona guvernamentală, ci și către o zonă de MAFIE

„In urma emisiunii pe care am facut-o saptamana aceasta cu dezvaluiri despre conexiunile lui Coldea cu doamna Marina Pandarof in acea retea cu Dorian Dučka, care este si el un apropiat al fostului sef al FBI care a fost condamnat deja in februarie 2024 pentru aceste afaceri si pentru trafic de droguri la Washington, in presa albaneza a izbucnit un scandal monstru.

Sunt zeci de articole pornite de la investigatia noastra. Suntem citati cu ceea ce am prezentat in spatiul public. Exista si presa de casa a lui Edi Rama care ne ataca si pe noi si conducerea postului nostru. Insa fostul presedinte albanez, Sali Berisha, care din decembrie 2023 este in arest la domiciliu pentru o acuzatie caraghioasa, pentru participare la coruptie pasiva, pentru ca ca ginerele sau ar fi participat la o privatizare a unui complex sportiv, a cerut in mod public, de la balconul casei sale, o ancheta riguroasa la adresa lui Edi Rama in legatura cu colaborarea sa cu Florian Coldea, pentru ca un parlamentar albanez a solicitat informatii despre aceasta colaborare si iata acesta este documentul oficial care arata ca Florian Coldea este consilier al lui Edi Rama.

Este important sa va spun ca in Albania vor fi alegeri anul viitor in aprilie, este o situatie incarcata politic pentru ca Edi Rama este premier de 12 ani in Albania. Foarte important este sa va spun ca Sali Berisha tocmai a castigat in instanta presedintia Partidului Democrat si a cerut de urgenta o intalnire a lui Sali Berisha cu Edi Rama. Am in fata aceasta cerere, este un text mai lung.

Iata inca o data ca am avut dreptate, si este un nou canal care trebuie cercetat de catre autoritati pentru ca acuzatiile sunt extrem de grave. Florian Coldea, asa cum am aratat, si in afara tarii a avut activitati. Si mai vreau sa spun ca maine seara de la ora 21, o noua editie exploziva, in platou la Culisele Statului Paralel va fi un om care nu a vorbit niciodata pana acum, dar care va dezvalui toate increngaturile si cum domnul Florian Coldea, domnul Dumitru Cocoru si domnul Dumitru Dumbrava, cand erau in exercitiul functiunii, au participat la o serie de actiuni de coruptie in urma carora mai multi oameni de afaceri romani au fost condamnati si au infundat puscaria. Absolut tot ce au facut acestia a fost cu acordul domnilor Maior, Coldea, Dumbrava si Cocoru, care au participat direct, dar si cu acordul ambasadei americane. Maine seara vor fi dezvaluiri explozive. Este foarte clar iata explodeaza toata caracatita usor, usor, dupa ce dimineata am vazut cazul primarului Filip de la Rovinari, iata acum explodeaza si in Albania.

Nu credeam ca de la o distanta atat de mare se pot face atat de multe lucruri, dar iata ca lucrurile incep sa se miste si in afara tarii”, spune Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.

Intrebata ce inseamna acest document si aceste dezvaluiri pentru ancheta care se desfasoara in Romania in ceea ce il priveste pe Florian Coldea, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a replicat: „E important pentru ca este un nou canal al modului cum actiona domnul Florian Coldea, dar este important si pentru un dosar care ar putea fi deschis aici la DIICOT in paralel cu cel de la DNA pentru ca doamna aceasta Pandarof pe care o vedeti in bratele domnului Coldea la Berlin, alaturi de domnul Dorian Dučka, apropiatul lui Edi Rama, se spune ca este capul unei retele de trafic de persoane si trafic de droguri si ca a fost protejata. Daca veti cauta pe retelele de socializare si pe motoarele de cautare, nu mai exista nicio referire la aceasta doamna, totul a fost sters. Eu am demonstrat ca doamna este apropiata si a celor de la Cryptodata, ca a participat ca reprezentant la mai multe evenimente, iata ca lucrurile merg si catre o alta zona, nu numai catre implicatii politice si catre afaceri in zona guvernamentala, ci si catre o zona de mafie, pentru ca atunci cand vorbim de trafic de persoane si trafic de droguri, deja vorbim de mafie.”