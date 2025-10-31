DOI BĂCĂUANI, PRINȘI CU 6,6 KG DE TRUFE RECOLTATE ILEGAL

Doi bărbați din Bacău au fost opriți de polițiști în județul Suceava, în apropierea localității Râșca, în timp ce transportau 6,6 kilograme de trufe recoltate ilegal.

Ca urmare a faptei, ambii bărbați au fost sancționați contravențional, primind fiecare o amendă în valoare de 2.000 de lei. Întreaga cantitate de trufe a fost confiscată și predată Ocolului Silvic Râșca, care urmează să o valorifice conform procedurilor legale.

Autoritățile, prin intermediul Jandarmeriei, reamintesc publicului faptul că recoltarea trufelor este strict interzisă fără deținerea unei autorizații legale.

Sursa: Realitatea de Bacau