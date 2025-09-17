DONALD TRUMP A FOST PRIMIT DE REGELE CHARLES LA WINDSOR, ÎN PRIMA ZI A VIZITEI SALE DE STAT ÎN REGATUL UNIT

Președintele american Donald Trump a ajuns miercuri în jurul prânzului la castelul Windsor, fiind primit de familia regală în a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, care se derulează la adăpost de public și de manifestații, relatează AFP.



Liderul american și soția sa, Melania, au fost întâmpinați la coborârea din elicopter de prințul moștenitor William și soția sa, Catherine, iar apoi au fost primiți de regele Charles al II-lea și de regina Camilla, sub un cer întunecat.

Strada principală din Windsor a fost pavoazată cu drapele britanice și americane cu acest prilej. Forțele de ordine sunt prezente în număr mare în acest oraș situat la circa 40 km vest de Londra.

Foto: HENRY NICHOLLS/Pool via REUTERS

Vizita de stat de două zile a început cu o desfășurare spectaculoasă de fast regal, de care liderul american este mare amator, și o ceremonie militară de o anvergură fără precedent, în care au fost implicați 1.300 de membri ai forțelor armate britanice.

Foto: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

După o salvă de tun trasă din castel și din Turnul Londrei, cele trei cupluri au participat la o procesiune în caleașcă, dar tot în incinta domeniului, și nu pe străzile orașului, așa cum s-a întâmplat cu prilejul vizitei de stat a președintelui francez Emmanuel Macron din iulie.

Foto: Chris Jackson/Pool via REUTERS

Vizita se derulează cu ușile închise, fără interacțiune cu publicul. Donald Trump este nepopular în Regatul Unit și mii de persoane sunt așteptate în centrul Londrei pentru a protesta împotriva vizitei sale. La protestul organizat la apelul coaliției ‘Stop Trump’, începând de la ora locală 14:00 (13:00 GMT), vor fi prezenți zeci de polițiști.

Foto: hris Jackson/Pool via REUTERS

La Windsor, președintele american va avea privilegiul unic de a trece în revistă o gardă de onoare formată în mod excepțional din trei regimente ale Gărzii Regale, însoțită de fanfară, în curtea pătrată a castelului.

După un dejun privat cu familia regală, cuplul Trump va depune flori la mormântul reginei Elisabeta a II-a, decedată în septembrie 2022, în capela St George.



Foto: Aaron Chown/Pool via REUTERS

O defilare aeriană, aliniind în mod inedit avioane de luptă F35 britanice și americane, și patrula acrobatică ‘Red Arrows’, va preceda tradiționalul banchet regal cu circa 150 de invitați.

Cea de a doua zi a vizitei, joi, va fi consacrată mai mult politicii și se va derula în principal la Chequers, reședința din afara Londrei a prim-ministrului Keir Starmer.

Conferința de presă comună ar putea prilejui o serie de întrebări stânjenitoare pentru cei doi lideri, legate în special de afacerea Jeffrey Epstein, comentează AFP.AGERPRES