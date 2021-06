La data de 21 iunie a.c., în jurul orei 10.30, o patrulă de poliţie rutieră din Moineşti, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiunilor de serviciu pe raza comunei Ghimeş-Făget, au depistat în flagrant delict, un tânăr de 25 de ani, din localitate, care conducea un autoturism, sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. S-a întocmit dosar penal, efectuându-se cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului.

La aceeaşi dată, o patrulă de poliţie din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Moineşti, au depistat în trafic, un bărbat de 50 de ani, din judeţul Harghita, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Pârjol, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentraţie de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital unde i s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 22 iunie a.c, în jurul orei 02.00, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Moineşti au depistat în flagrant delict, un tânăr, de 21 ani, din comuna Ardeoani, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Zemeş, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentraţie de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul este cercetat penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.