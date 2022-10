Medicii spun că schimbarea orei poate perturba organismul, mai ales în cazul copiilor şi a vârstnicilor. Nu este exclus să apară insomnii, oboseală, stări de nervozitate sau dureri de cap.

„Unele pot fi chiar periculoase, de la creserea riscului de infarct sau a celui de suicid. Mai exact, riscul de infarct creste cu 50% in primele 3 zile dupa schimbarea orei si sunt afectate in special persoanele tinere, active profesional, si creste si riscul suicidal, doua saptamani de la modificarea orei, in special la depresivi si la cei cu vulnerabilitati psihoemotionale”, spune medicul Tudor Ciuhodaru.

Psihologii atrag atenția că odihna este cea mai importantă în această perioadă.

„Principala solutie este sa ajungem cu o ora mai devreme in pat, mai devreme decat in mod uzual, si sa nu folosim niciun fel de excitanti cerebrali inainte de somn si categoric sa nu stam pe telefonul mobil sau la televizor jumatate de ora inainte de somn. Toate aceste lucruri sunt solutii care indeparteaza si anxietatea, si gandurile negre, si ca totul sa aiba o calitate a vietii crescuta”, explica psihologul Radu Leca.

Și pacienții care iau medicamente la oră fixă trebuie să aibă mare grijă în această perioadă. Medicii spun că trebuie păstrat același interval de timp între dozele de medicamente.