EMISIUNE-DOCUMENT: SUVERANIȘTII, ÎN DIRECT CU POPORUL. GEORGE SIMION: ”ESTE ULTIMA ZVÂCNIRE A STATULUI PARALEL. NE LUĂM ȚARA ÎNAPOI”

O să vedeți în această seară care sunt realitățile României, ce probleme au cu adevărat românii. Credeți că îi interesează pe români dacă iese purtătorul de cuvânt de la Washington și ne spune ce ar trebui să facem noi? Eu ce-am văzut astăzi a fost că românii, poporul român, nu mai au dreptul să-și aleagă un conducător.

Trebuie să accepte ce li se spune din afara țării. Văd astăzi cum toate instituțiile statului s-au așezat în genunchi unor personaje din afara țării. Oare asta este democrație?

Când oamenii USR-ului urlă pe toate paginile să se facă petiții la CNA pentru închiderea posturilor care nu gândesc a ei? Oare asta este democrație când domnule Emanuel Ungureanu de la USR scrie pe pagina lui Marcel Ciolacu că toți cei care sunt vinovați și care au trădat România trebuie să facă închisoare pe viață? Desigur, aceia care nu gândesc a ei.

Oare asta este democrație când doamna Lasconi, cea pentru care tot statul român s-a pus în spatele ei interzice prezența unei televiziuni în sediul USR? Oare asta este democrație când totul se face la comandă, când nimeni nu mai ține cont de nimic și se dă ordin pe unitate ca toată lumea să voteze pe Elena Lasconi? Oare asta este democrație când rectorul unui universități care are probleme grave de imagine după scandalul de abuz sexual face plângere la CCR și cere anularea turului 1 al alegerilor?

Un domn care l-a angajat pe Florian Coldea și pe soția lui? Asta este democrație? Asta ne dorim?

Asta-și dorește poporul român? Să ne aresteze pe toți cei care avem altă opinie decât ei? Adică cei peste 2 milioane de români care au votat cu Călin Georgescu sunt cu rușii?

Asta încercați să spuneți în fiecare zi? Mi-a scris astăzi un jurnalist, nu vreau să-i dau numele pentru că eu nu vreau nici răzbunări și nici să arăt pe nimeni cu degetul, dar un jurnalist care face jurnalist pe banii ONG-urilor că ceea ce am făcut aseară nu este jurnalism și că este o trădare împotriva statului, dar ceea ce faceți voi împotriva poporului român, cum se numește? Astăzi se pare că s-au dat soldele la acoperiții SRI și s-au dat dolarii de la ONG-urile lui Soroș.

Prea mulți au ieșit din adormire la un semn și au aceeași placă. Poporul ăsta trebuie să se unească pentru că v-am spus de nenumărate ori, forța este la voi, votul este la voi, nimeni și nimic nu poate să vă învingă, i-ați luat prin surprindere și din acest motiv sunt disperați. Cu puțin timp înainte să intru în emisie, am primit un mesaj care îmi spunea că e posibil ca mâine Călin Georgescu să fie arestat pentru spălare de bani, să am grijă ce fac.

Nu-mi e frică, stau în picioare, așa cum am stat și când m-am luptat cu Coldea și cu toată mafia acestui stat. Așa am început această emisiune timp de cinci ani de zile, am povestit despre cum a fost furat acest stat, am început cu devalizarea industriei românești. Cum aș putea să susțin pe cineva care spune cu nonșalanță că va vinde tot ce mai are România?

Mi-a scris astăzi o doamnă de la Boțești, acolo unde am fost s-o apăr împreună cu domnul Iacob și cu Mihai Belu împotriva OMV-ului. Cum e posibil să îl susțin altceva decât Elena Lasconi? Și i-am spus, doamnă, cum puteți dumneavoastră să îmi spuneți mie așa ceva, că eu atunci am venit și am ajutat poporul?

Asta fac și astăzi, prin faptul că spun adevărul. Suntem mulți, nici nu vă puteți închipui, de-asta sunt și atât de disperați.”, a declarat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu: Domnule Simion, cu ce pare această organizare disperată?

George Simion: Mă bucur să putem vorbi despre soluții. Am auzit de atâta ori că vin rușii! Nu sunt ei! Trebuie să oprim vrajba între români, ne luăm țara înapoi.

„E o încercare de lovitură de stat, o formă disperată a lui Iohannis de a se agăța de putere, o readucerea a lui Coldea la butoane. Aceste știri despre ruși și afaceri dubioase sper ei c-o aduc pe Lasconi la putere. Linșajul e care îl văd, pe care l-au văzut și la Referendum pentru Familiei, în timpul protestelor din Piața Victoriei, e similar, are aceiași actori. STS nu s-a băgat în această operațiune de compromitere. A fost făcut un eseu prost, niște lucruri care nu pot schimba soarta alegerilor. E un grup care nu vrea să cedeze puterea. Noi am făcut cereri de renumărare, evident nu au fost aprobate. Când e vorba de suveraniști, de chestiuni reale, dar când vine vorba de candidați precum Terheș, care acționează la ordine, văd că se poate. Înțeleg că au nevoie de o persoană slabă la Cotroceni, înțeleg că USR îl propune pe Ciolacu pe post de premier, au uitat de faptul că s-a plimbat cu avionul. Prin ministerul de Interne au mers la clanuri interlope și influenceri și încearcă să-i convingă să renunțe la Georgescu. Aceste partide care nu mai au susținerea românilor duc în desuet ideea de a fi pro Europa. Ei manipulează opinia publică și spun că ei sunt pro Europa, când AUR a fost cel mai votat în diaspora. Români! Nu ieșiți în stradă, e doar încercare statului paralel ca să rămână la butoane. Chiar și Vasile Dâncu a făcut apel la un vot pentru Lasconi, el care este reprezentatul grupului de la Cluj”.

Mihai Neamțu spune că se demonizează oamenii generoși, mai ales pe cei care susțin cauze sociale. Cu finanțările de la George Soroș nu-i problemă.

„Avem 20.000 de oameni în secțiile de vot, avem nevoie și de susținători voluntari. Avem oameni peste tot și îl susținem pe Călin Georgescu și libertatea fiecărui român de a decide, nu de a fi decis. S-a vorbit despre știri că ni s-au confiscat 13 milioane de euro. Fals! E de acum 3 luni, un proces în instanță, ne judecăm”, spune George Simion.

Claudiu Giurgea: Ce plan are George Simion cu agricultura românească?

George Simion: Avram Fițiu e propunerea noastă. Trebuie să salvăm agricultura de subzistență, cea care ne-a ținut în viață. Mai apoi, cei de la agricultura mare. Avem nevoie de fabrici de procesare, de depozite, avem nevoie de credite pentru fermieri, dar la costuri avantajoase. Trebuie să avem o bancă agricolă. Călin Georgescu are în program așa ceva. Trebuie să încurajăm producția autohtonă, dar e nevoie și de desfacere”.