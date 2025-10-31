Explozie de butelie în Bacău ! O femeie, rănită pe față, un bărbat – în atac de panică

Panică, în această după-amiază, în satul Holt, comuna Letea Veche! O butelie de gaz a explodat într-o anexă gospodărească, iar flăcările au cuprins rapid încăperea. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit, de urgență, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD. Ajunși la adresa indicată, salvatorii au constatat că explozia s-a produs din cauza acumulării de gaze provenite de la o butelie aflată în interiorul anexei. În urma deflagrației, o femeie a suferit arsuri de gradul I la nivelul feței și al mâinilor, iar un bărbat a fost cuprins de panică.

Victimele au fost preluate de echipajele medicale – una de ambulanța SMURD, cealaltă de o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Bacău – și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău. Incendiul a fost lichidat înainte să se extindă la restul locuinței. Pompierii reamintesc populației cât de important este ca buteliile de gaz să fie manevrate cu grijă, verificate periodic și folosite doar cu racorduri omologate, pentru a evita acumulările periculoase de gaze.