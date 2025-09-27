FLORIN CĂLINESCU ȘTERGE PE JOS CU REZIȘTII: ”ÎȘI MĂNÂNCĂ LIDERII, SE CAȚĂRĂ UNII PE ALȚII”

Florin Călinescu dă de pământ cu reziștii! Maestrul susține că membrii USR și-au eliminat toții liderii din fruntea partidului rând pe rând.

Mai mult, actorul a declarat că Ionuț Moșteanu a fost cel care l-a dat jos din partid pe Nicușor Dan, însă acum se bucură de funcția de ministru al Apărării.

„Ministrul, treaba lui cine l-a pus acolo cine l-a acceptat, nu este treaba mea, mai ales ca el are un trecut furtunos cu actualul președinte al țării

Nu pot sa accept, moralmente vorbind, un cetățean care până ieri se lauda cum îl injura el pe actualul președinte cum l-a dat jos din partid și asa mai departe”

Florin Călinescu: Nicușor Dan nu e conștient că nu o să facă nimic. Nu se va rezolva nimic, România are nevoie de onestitate

În interviul la Realitatea Plus, Florin Călinescu a criticat și acțiunile Curții Constituționale:

„CCR nu exista in aceasta tara … pot sa faca lucruri contra firii. Este inutilă și periculoasă observăm acum, pentru că tot ce se întâmplă în această poveste, ăștia interpreteaza constitutia”

Nici ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, nu a scăpat de analiza critică a actorului:

„Micuta Țoiu pe vremea aia era în amperajul lui Victor Ponta. El a facut și o gluma bunicica, sa zic, cred ca e acolo ca să-i sape pe dinauntru. Micuța PSDista”.

De altfel, acțiunile USR au fost aspru criticate de actor:

„Noi tot timpul trebuie să ne aducem aminte, pentru că avem trei ani la dispoziție, să spunem cum l-au dat jos pe Nicușor Dan acolo, cum își schimbă de la partid vocea principală. Cum ăștia își mănâncă liderii ca sa se cațere unii pe altii

”Trebuie sa ma întreb: Pe Nicusor Dan l-au halit, Barna, l-au halit, Drulă l-au halit, pe Lasconi au împins-o candidat, iar doamna Lasconi a produs un lucru peste puterile USR la acea oră. Doamna Lasconi a trecut ca locomotiva pe lângă alesul PSD-ului și al PNL-ului!”

Numirile lui Bolojan ca premier, luate în râs de Florin Călinescu