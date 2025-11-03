FOCAR DE GRIPĂ AVIARĂ CONFIRMAT ÎN PORTUL CONSTANȚA. AUTORITĂȚILE IMPUN MĂSURI STRICTE DE PROTECȚIE

De către
Realitatea de Bacau
-

Alertă sanitară la malul mării: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Constanța a confirmat prezența virusului gripei aviare de tip H5N1 la o lebădă găsită moartă în zona Danei 55 din incinta Portului Constanța.

