FOTBAL: ROMÂNIA A ÎNVINS MOLDOVA CU 2-1, ÎN MECI AMICAL

Naționala de fotbal a României a învins selecționata Moldovei cu scorul de 2-1 (2-1), joi seara, pe Arena Națională din București, într-un meci amical.

Echipa antrenată de Mircea Lucescu s-a impus prin golurile marcate de Louis Munteanu (12) și Ianis Hagi (44), golul oaspeților fiind în fapt un autogol al lui Ionuț Radu (38).

Într-un meci pe care selecționerul nu l-a dorit, România a avut prima ocazie prin Louis Munteanu (4), dar șutul său la colțul scurt a fost prins de portarul Avram.

România a deschis scorul în urma unei faze fixe: Hagi a executat scurt un corner, Moruțan a centrat, iar Munteanu a reluat de la colțul scurt și l-a surprins pe Avram (12).

Hagi putea realiza dubla (26), dar a șutat în bară din unghi, după ce a profitat de o neînțelegere între Avram și Reabciuk.

Debutantul Eissat s-a remarcat în două rânduri, respingând șuturile lui Reabciuk (37) și Baboglo (37).

Moldova a reușit egalarea în min. 38, când portarul Ionuț Radu a scăpat mingea în poartă la o fază pe care a tratat-o cu oarecare superficialitate, însă și la care a fost faultat de Dumbravanu, fundașul echipei FC Voluntari.

România a intrat la pauză în avantaj, după ce Ianis Hagi a marcat simplu (44), după o pasă remarcabilă a lui Moruțan.

Echipa lui Lucescu a dominat clar și repriza secundă, dar nu a mai reușit să își creeze prea multe ocazii.

În min. 61, Miculescu a reluat la colțul scurt, dar mingea a fost respinsă de portar.

Man și Miculescu au fost blocați de Avram în marginea careului mic (78).

Lucescu a oferit șansa debutului unui număr de patru jucători, Eissat, Ciubotaru, Baiaram și Cîrjan, menajând totodată jucătorii din prima garnitură.

Moldova, la care au evoluat cinci jucători care se află la echipe din România (iar alți patru au jucat în trecut), a arătat o altă față decât cea din meciul cu Norvegia, pierdut cu un catastrofal 1-11. Partida de la București a consemnat, de fapt, debutul noului selecționer Lilian Popescu.

România va juca duminică (ora 21:45), împotriva Austriei, la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Sursa: Newsinn