FOTBAL: VICTORIE CU EMOȚII PENTRU FCSB, 3-2 CU FC DRITA, ÎN TURUL AL TREILEA PRELIMINAR AL EUROPA LEAGUE

FCSB a învins cu emoții echipa kosovară FC Drita, cu scorul de 3-2 (0-1), joi seara, pe Arena Națională din București, în prima manșă a turului al treilea preliminar al competiției de fotbal Europa League.

Campioana României a făcut o repriză secundă de senzație și a salvat seara, după ce a fost condusă cu 2-0.

Veton Tusha (7) și Arb Manaj (49) au marcat golurile kosovarilor, care au sperat să dea lovitura la București, dar Daniel Bîrligea (64, 90+4 – penalty) și Danijel Graovac (72) au adus victoria roș-albaștrilor, care rămân favoriți la calificarea în play-off.

Timp de aproape o oră de joc, FCSB a fost ridiculizată de o echipă cvasinecunoscută, dar a reușit să își revină la timp și să pună capăt unei serii de patru eșecuri consecutive în toate competițiile.

FC Drita a marcat la prima sa oportunitate (7), prin Tusha, cu un șut de la 14 metri. Oaspeții au fost aproape de a-și dubla avantajul, dar șutul lui Limaj (19), fost jucător la FC Hermannstadt, a fost respins de Târnovanu.

Șut (25) a tras din marginea careului, dar mingea a fost blocată salvator de Besnik Krasniqi. Bîrligea (34) a șutat din unghi, însă Maloku a fost la post.

Kosovarii i-au mai dat emoții o dată lui Târnovanu (34), dar acesta a respins șutul lui Tusha.

Miculescu (38) a avut și el un șut bun, dar mingea a trecut pe lângă poartă.

În repriza secundă, Bîrligea (46) a ratat reluarea spre poartă la centrarea lui Octavian Popescu și a cerut penalty.

FC Drita și-a dublat avantajul în min. 49, când Manaj a reluat la colțul scurt centrarea lui Blerim Krasniqi, fost atacant al echipei CS Mioveni.

CSB a revenit în joc în min. 64, când Bîrligea a preluat mingea în careu și a șutat de la 7 metri, reducând din handicap.

Politic (70) a șutat foarte bine din marginea careului, dar portarul a respins. FCSB a egala (72), prin bosniacul Graovac, cu o lovitură de cap, la cornerul executat de Oct. Popescu.

FCSB a dominat finalul jocului și a căutat golul victoriei, dar Bîrligea a șutat în transversală, după o cursă pe partea stângă (79). Miculescu (81) a șutat din marginea careului, dar Maloku a fost la post.

În min. 90+3, Politic a fost faultat de Broja în careu, iar Bîrligea a transformat penalty-ul acordat (90+4).

Manșa secundă va avea loc pe 14 august, pe Stadionul ”Fadil Vokrri” din Prishtina (21:00).

FCSB, în cazul în care va trece de FC Drita, va juca în play-off cu echipa scoțiană Aberdeen FC. Dacă va fi eliminată de FC Drita din Europa League, FCSB va juca în play-off-ul Conference League cu câștigătoarea dintre FC Differdange 03 (Luxemburg) și FCI Levadia Tallinn (Estonia), balticii câștigând cu 3-2 în deplasare în prima manșă.