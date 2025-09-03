GEORGE SIMION, DECLARAȚIE EXPLOZIVĂ: NICUȘOR DAN NU TREBUIA SĂ FIE PREȘEDINTE! FRANȚA A DECIS ÎN ROMÂNIA

De către
Realitatea de Bacau
-

Declarație explozivă din partea liderului suveraniștilor, George Simion. Acesta a transmis că Nicușor Dan nu trebuia să fie președintele României, însă decizia finală a fost luată de oficialii francezi.

Marius Tucă:  Bolojan și Nicușor Dan sunt oamenii sistemului? Sunt instrumentele Bruxelles-ului și ale sistemului?

George Simion: Eu, în general, unt un om care nu cunoaște teama. După alegerile astea și după felul în care am fost terfelit și amenințările care mi s-au adus am vrut și vreau să îmi pun în siguranță familia. Și sigur că am un copil, și sigur că felul în care umblau jurnaliștii – în ultimele 72 de ore am aflat că am o vilă, că am votat pentru pensiile speciale și că sunt agentul Moscovei care intervine în Moldova – articol în engleză, special să fie trimis în Statele Unite și peste tot – sigur să îmi dă de gândit.

Dar eu o să rămân fără teamă și o să spun lucrurilor pe nume. Sigur că Ilie Bolojan a avut 12% din voturi, sigur că Nicușor Dan nu trebuia să fie azi președintele României și Franța a decis aici, în România, pentru că ei au cea mai mare din aceste mine în țara noastră. 

 

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.