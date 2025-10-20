GEORGE SIMION, REACȚIE FULGER DUPĂ DECIZIA CCR: ”DEMISIA – UN GEST ONORABIL”. LULEA: ”NU CRED CĂ BOLOJAN ESTE UN OM DE ONOARE”

Atacuri în rafală ale liderilor AUR, după ce Curtea Constituțională a respins pachetul de măsuri al pensiilor speciale. Liderul George Simion îi cere demisia lui Ilie Bolojan, în timp ce prim-vicepreședintele suveraniștilor, Marius Lulea, nu crede că premierul „este un om de onoare”, care să-și respecte promisiunea făcută inițial de a pleca dacă acest proiect este respins.

„DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan. a scrus George SImion pe Facebook, la doar câteva minute după anunțarea deciziei CCR. 

 

