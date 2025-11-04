Gest de omenie – a găsit o borsetă plină cu bani și ce a făcut arată onoarea unui jandarm băcăuan

Un gest de omenie a demonstrat, încă o dată, că onoarea și spiritul civic nu se opresc odată cu terminarea programului de serviciu. Un jandarm din Bacău a dat dovadă de integritate și respect față de oameni, după ce a găsit o borsetă plină cu bani într-un autobuz. Plutonierul adjutant șef Liviu Ciurcanu, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, se afla în timpul liber când a observat, pe unul dintre scaunele autobuzului, o borsetă uitată. În interior se aflau acte personale, chei, un telefon mobil și o sumă importantă de bani. Fără să stea pe gânduri, jandarmul a luat legătura cu șoferul autobuzului și cu polițiștii, pentru a identifica proprietarul bunurilor. În mai puțin de o oră, persoana care își pierduse borseta a fost contactată și a putut să își recupereze toate lucrurile, intacte.

„Datoria noastră este aceea de a fi alături de oameni, oricând și oriunde. Este o datorie care nu se termină odată cu încheierea unei misiuni, ci rămâne vie în fiecare dintre noi, zi și noapte. Așa am jurat, atunci când am rostit jurământul militar”, transmit reprezentanții Jandarmeriei Bacău. Gestul plutonierului adjutant șef Liviu Ciurcanu nu este o excepție, ci o dovadă că onoarea și respectul față de semeni sunt valori care definesc Jandarmeria Română.

Cu o carieră de aproape 27 de ani în slujba oamenilor, jandarmul ieșean a arătat că datoria nu are ore libere și că uniforma nu înseamnă doar o meserie, ci un angajament față de comunitate.

„Fiecare dintre noi poate avea o clipă de neatenție, un moment în care gândurile zilei ne copleșesc și uităm ceva important. În astfel de situații, spiritul de observație și simțul civic al celor din jur pot face diferența”, au mai adăugat colegii acestuia. Prin gestul său, Liviu Ciurcanu oferă o veritabilă lecție de omenie și dovedește că jurământul militar nu se termină niciodată – el se poartă, zi de zi, în suflet.