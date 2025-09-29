GHEORGHE PIPEREA: „DACĂ UN PACHET DE REFORME PICĂ LA CCR, PREMIERUL BOLOJAN TREBUIE SĂ DEMISIONEZE”

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a declarat luni că premierul Ilie Bolojan ar trebui să își dea demisia dacă măcar unul dintre pachetele de reforme asumate de Guvern va fi declarat neconstituțional de Curtea Constituțională.

„În prezent, sistemul public de justiție este aproape complet blocat din cauza protestului magistraților. Doar cauzele urgente, precum arestările sau pensiile de întreținere, mai sunt soluționate. În rest, instanțele și parchetele așteaptă decizia Curții Constituționale din 8 octombrie”, a spus Piperea într-o conferință de presă la Palatul Parlamentului.

El a precizat că a analizat sesizarea Înaltei Curți pe proiectul legat de pensiile magistraților și, ținând cont de numeroasele argumente juridice și de jurisprudența CCR, consideră că verdictul este „aproape previzibil”.

„Domnul Bolojan vorbește constant despre posibilitatea unei demisii. Cred că își pregătește o ieșire din scenă. Dacă măcar unul dintre cele patru pachete de reforme aflate acum la Curte va fi declarat neconstituțional, trebuie să-și respecte promisiunea și să demisioneze”, a conchis Piperea.

Sursa: Newsinn