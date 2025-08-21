GUVERNUL A DECIS UNDE VA LOCUI TRAIAN BĂSESCU

Guvernul a aprobat, joi, în cadrul ședinței săptămânale, o hotărâre prin care îi alocă fostului președinte Traian Băsescu un apartament situat într-un bloc de locuințe. Măsura vine după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea prin care i se retrăseseră privilegile post-mandat.

La cererea expresă a lui Traian Băsescu, hotărârea executivului a fost secretizată. „A fost adoptată hotărârea de guvern prin care îi se atribuie o reşedinţă preşedintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale, nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament, într-un bloc de locuinţe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Dogioiu a subliniat că secretizarea deciziei a fost solicitată de fostul președinte: „Este un apartament într-un bloc. Mai mult decât atât, fiind vorba de o hotărâre de guvern cu regim clasificat, în mod evident nu pot să vă spun ceva”

Contextul pierderii privilegiilor

În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea, sub numele conspirativ „Petrov”. Ca urmare a acestei decizii, fostul șef de stat a pierdut dreptul de a folosi vila de protocol de la RA-APPS, 75% din indemnizația președintelui în exercițiu, serviciile de pază și protecție, precum și autoturismul pus la dispoziție gratuit de SPP.

Traian Băsescu a contestat decizia ICCJ la Curtea Constituțională, prin intermediul Curții de Apel București. La începutul lunii iulie, CCR a decis unanim că modificările aduse Legii 406/2001 sunt neconstituționale, iar fostul președinte își recâștigă drepturile conferite în calitate de șef al statului.

Apartament în locul vilei

Noua hotărâre guvernamentală nu prevede atribuirea unei vile, ci a unui apartament, conform solicitării lui Traian Băsescu, iar decizia de secretizare protejează detaliile legate de locație și condițiile de atribuire. Prin această hotărâre, Traian Băsescu își recâștigă avantajele de care beneficia după terminarea mandatului, înlocuind privilegiile pierdute ca urmare a deciziei ICCJ cu un apartament atribuit oficial și clasificat la nivel guvernamental.