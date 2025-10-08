ÎN FRANȚA, PEMIERUL DEMISIONAR SÉBASTIEN LECORNU ARE ULTIMELE CONSULTĂRI CU PARTIDELE

Premierul demisionar al Franţei, Sébastien Lecornu, are ultimele consultări cu partidele înainte de a-i prezenta concluziile preşedintelui Macron în vederea unei formule viabile de guvernare.

Lecornu a demisionat chiar înainte să-şi preia mandatul, pe fondul neînţelegerilor din arcul guvernamental, adâncind o criză politică de durată.

Extrema dreaptă vrea alegeri anticipate, stânga radicală cere demisia preşedintelui, în vreme ce francezii sunt tot mai nemulţumiţi de politicienii lor.

Toate sondajele de opinie efectuate de la începutul săptămânii arată, fără nicio excepție, cât de mult a scăzut încrederea francezilor în întreaga clasă politică, pe care o văd incapabilă să gestioneze problemele țării.

Peste 51% dintre participanții la unul dintre sondaje ar dori ca viitorul șef al Guvernului să fie o personalitate respectată din societatea civilă, și nu una provenită din vreun partid politic. Potrivit unei alte consultări sociologice, 84% găsesc responsabile de această nouă criză partidele politice, care preferă să se certe în loc să colaboreze.

Francezii privesc cu neîncredere spre viitor, 86% nu văd nicio soluție de ieșire din acest blocaj, iar 90% sunt foarte îngrijorați de consecințele economice ale crizelor politice succesive.

Investițiile și încrederea potențialilor investitori sunt în stagnare, ratele dobânzilor la datoria uriașă acumulată în ultimii ani sunt în creștere, agențiile internaționale de rating au degradat recent potențialul Franței, iar toate acestea se adaugă la situația critică a finanțelor statului.