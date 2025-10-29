Incendiu de proporții la Poduri, județul Bacău

Casă și adăpostul de animale mistuite de flăcări – FAMILIA A SCĂPAT NEVATĂMATĂ!

 Focul a izbucnit într-o locuință din satul Poduri, comuna Poduri, județul Bacău, iar pompierii din Moinești au intervenit rapid cu 2 autospeciale, autoscara și SMURD.  În urma incendiului, au ars o casă P+1, un adăpost de animale și o anexă, pe circa 150 mp.

 „Din fericire nu au existat victime!”, transmit autoritățile.

Cauza probabilă: foc deschis în spații închise.

 Pompierii au reușit să stingă flăcările și să limiteze pagubel

