Incendiu de proporții la Poduri, județul Bacău

Casă și adăpostul de animale mistuite de flăcări – FAMILIA A SCĂPAT NEVATĂMATĂ!
Focul a izbucnit într-o locuință din satul Poduri, comuna Poduri, județul Bacău, iar pompierii din Moinești au intervenit rapid cu 2 autospeciale, autoscara și SMURD. În urma incendiului, au ars o casă P+1, un adăpost de animale și o anexă, pe circa 150 mp.
„Din fericire nu au existat victime!”, transmit autoritățile.
Cauza probabilă: foc deschis în spații închise.
Pompierii au reușit să stingă flăcările și să limiteze pagubel