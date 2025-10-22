Incendiu la o clădire dezafectată din Onești

Pompierii militari au intervenit în urmă cu puțin timp pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o clădire dezafectată situată pe strada Avântului, în municipiul Onești, județul Bacău. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, la fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și o autospecială de primă intervenție și comandă, aparținând Detașamentului de Pompieri Onești. De asemenea, un inspector din cadrul Serviciului de Prevenire al ISU Bacău este prezent la fața locului, iar Garda Națională de Mediu a fost anunțată. În interiorul unei instalații au ars reziduuri aflate într-un rezervor metalic. Incendiul a fost localizat și ulterior lichidat de echipajele de intervenție.Conform primelor evaluări, cauza probabilă a incendiului o constituie tăierile efectuate fără respectarea normelor de siguranță. Pompierii desfășoară în prezent măsuri complementare pentru prevenirea reaprinderii focului.