Incendiu puternic la o casă din Hemeiuși – pompierii băcăuani au intervenit de urgență

Un incendiu puternic a izbucnit în această seară la o locuință din comuna Hemeiuș, județul Bacău. Flăcările s-au extins rapid, iar proprietarii au alertat imediat autoritățile.Pentru stingerea incendiului, la fața locului au intervenit două autospeciale cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și o ambulanță SMURD, pregătită să acorde îngrijiri medicale în caz de nevoie.

Potrivit informațiilor furnizate de ISU Bacău, incendiul se manifesta violent la acoperișul și interiorul casei, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze flăcările în limitele găsite, împiedicând extinderea acestora la gospodăriile învecinate. În urma incendiului, au fost distruse bunuri din interiorul locuinței, iar casa a suferit pagube semnificative. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Cauza probabilă a incendiului a fost jarul căzut din sistemul de încălzire, o situație des întâlnită în această perioadă a anului, când mulți locuitori încep să folosească sobele pentru încălzirea locuințelor. Pompierii atrag atenția asupra respectării măsurilor de siguranță la utilizarea sobelor și coșurilor de fum, pentru a preveni tragedii similare.