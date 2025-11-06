INS: Românii călătoresc tot mai puțin în țară

Vacanțele românilor în țara au început să fie tot mai rare. După o vară lungă și foarte călduroasă, toamna a adus o realitate rece pentru turismul românesc. Fără vouchere, cu prețuri mai mari și cu un buget tot mai strâns, tot mai mulți români au renunțat la vacanțele din țară.

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele oficiale pentru luna septembrie, confirmând tendința descendentă anticipată de BIBI Touroperator: turismul intern românesc a înregistrat o scădere de -7,5% față de aceeași lună din 2024. Este cea mai accentuată contracție de până acum din sezonul estival 2025 și primul recul semnificativ al turismului după perioada post-pandemică.

Potrivit INS, declinul turiștilor români a fost vizibil pe tot parcursul verii: -4,2% în iunie, -4,4% în iulie, -6,3% în august și cu -7,5% în septembrie, o lună care, din punct de vedere turistic, este considerată „a patra lună de vară”. În contrast, numărul turiștilor străini a continuat să crească, cu un avans de peste 11% în septembrie.

”Avertizăm de mai mult timp că turismul intern pierde teren și că, în absența unor măsuri concrete, situația se va deteriora și mai mult. Nu cerem milă, ci recunoașterea importanței strategice a turismului și crearea unui cadru predictibil pentru operatorii din domeniu”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și proprietar al BIBI Tour Operator.

Printre principalele cauze ale reculului se numără reducerea masivă a voucherelor de vacanță, cu aproximativ -70% în primele nouă luni ale anului, și chiar -85% în septembrie față de 2024. Aceste beneficii, care susținuseră turismul intern în anii anteriori, au fost „motorul” ce a permis milioane de români să descopere destinații locale.

Acum însă, vacanțele sunt mai scurte, mai rare și, adesea, înlocuite de oferte externe mai avantajoase.

Sezonul 2025 arată clar că turismul intern este într-un moment de cotitură. Fără măsuri de sprijin, investiții și o strategie coerentă de promovare, specialiștii avertizează că și sezonul 2026 ar putea urma aceeași direcție descendentă.

România riscă să piardă teren pe propria piață de vacanță, dacă nu își redefinește rapid oferta și politicile de sprijin pentru turismul intern, un sector care rămâne esențial pentru economia națională.

Sursa: Realitatea Travel