INSP: 4.460 DE CAZURI NOI DE PERSOANE INFECTATE CU SARS-COV-2 ÎN PERIOADA 15 – 21 SEPTEMBRIE

Un număr de 4.460 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19) au fost înregistrate în perioada 15 – 21 septembrie, în scădere cu 8% faţă de săptămâna precedentă, a informat, marţi, Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Un număr de 1.056 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

Potrivit INSP, au fost raportate 15 decese la persoane infectate cu COVID-19, toate prezentând comorbidităţi.

În aceeaşi perioadă au fost efectuate 459 de teste RT-PCR şi 14.750 teste rapide antigenice.

Rata pozitivităţii a fost de 29,3%, în scădere cu 4,3% faţă de săptămâna anterioară.

